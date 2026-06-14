Кенселлинга нет? На фоне скандала с Мартыновской украинцы вспомнили заявления Трембовецкого об избиении кота

Досталось даже Эмме Антонюк

Скандал вокруг судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской неожиданно обратил внимание пользователей еще к одной старой истории. В Threads украинцы начали вспоминать высказывания участника юмористического проекта "Львы на джипе" Константина Трембовецкого о том, что он избивает своего кота.

В соцсети появилось сообщение, автор которого отметил, что на фоне обсуждений вокруг Мартыновской "где-то радуется Костя Трембовецкий", ведь общество якобы забыло о его собственных неоднозначных заявлениях.

"Во всей истории с Ольгой Мартыновской где-то радуется Костя Трембовецкий, потому что все забыли, как тот сказал, что бьет кота, а Антонюк была в роли Машеньки тогда. Идем по кругу, а кто-то еще говорит, что в укрпространстве существует кенселинг", — говорится в сообщении

Пользователь также прикрепил фрагменты из старых подкастов с участием Трембовецкого, в котором тот рассказывал об отношении к домашнему питомцу.

"Все вы били кота, у кого есть кот. Пока мой кот не напишет комментарий, что он хочет защититься, значит не хочет", – говорил тогда юморист

Позже, в подкасте с журналисткой Эммой Антонюк, он вернулся к этой теме и признался, что его раздражает волна критики, которая возникла после этих слов. Трембовецкий отмечал, что не считает это темой, из-за которой следует переживать, хотя и признавал, что такое внимание – не то, чего он ожидал от своей популярности.

Новая волна обсуждений возникла на фоне скандала вокруг Ольги Мартыновской. В интервью Маше Ефросининой кулинар вспомнила свои детские "развлечения", в частности, рассказала, что бросала кошек с крыши и привязывала к их хвостам петарды. История вызвала возмущение в соцсетях, а многих пользователей дополнительно возмутила реакция ведущей, смеявшейся во время разговора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после этого к дискуссии присоединилась и писательница Оксана Забужко. В своем посте она назвала Мартыновскую "Чепкой Вареником в юбке" и вспомнила героя романа Панаса Мирного "Разве ревут волы, как ясли полны?", который в детстве издевался над животными.