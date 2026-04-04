Хотел покорить Москву, но остался в Украине. Где сейчас звезда сериала "Коли ми вдома" Кирилл Бин (фото)

Актер и режиссер остался в Украине и волонтерил в начале войны

Кирилл Бин — известный украинский актер театра и кино, режиссер и сценарист, который прославился ролью в комедийном сериале "Коли ми вдома". В этот день, 4 апреля, у артиста день рождения — ему исполнился 51 год.

Что стоит знать:

Кирилл Бин отмечает 51-летие и продолжает жить и работать в Киеве

Актер отказался от планов строить карьеру в Москве после событий 2014 года

Сейчас он занимается режиссурой и продюсирует программу "Ранок Вдома" на телеканале "Дім"

"Телеграф" рассказывает, что известно о Кирилле Бине и где он сейчас.

Кирилл Бин — что о нем известно?

Кирилл Бин родился 4 апреля 1975 года в Харькове. Учился в Харьковском государственном институте искусств им. Ивана Котляревского. Также получил образование в Киевском государственном институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Кирилл Бин. Фото: открытые источники

С 1998 по 2018 год Кирилл работал актером Киевского академического Молодого театра. Также он успешно проявил себя как театральный режиссер, поставив спектакль "Шуба-дуба" и другие.

Кирилл Бин обладает характерным голосом и комедийным талантом, что позволило ему создать ряд запоминающихся образов в кино и сериалах. Большую славу ему принес комедийный сериал "Коли ми вдома", в котором он сыграл тренера женской баскетбольной команды Олега Ермакова.

Кирилл Бин в сериале "Коли ми вдома". Фото: кадр из видео

Также Бин работал в проектах "Люся Интерн", "Гречанка", "Женский доктор-2", "Ловушка", "Депутатики". А вот впервые он появился на экранах в знаменитом сериале "Роксолана" 1996 года.

Кирилл Бин в сериале "Люся Интерн". Фото: clutch.net.ua

Где актер сейчас чем занимается?

С началом полномасштабного вторжения Кирилл Бин остался в Украине и продолжил свою деятельность. Хотя в прошлом он мечтал покорить Москву. Как рассказал актер в интервью изданию "Факты", до 2014 года Россия казалась ему привлекательной в плане карьеры и развития.

В молодости я очень хотел попасть в Москву. Там была мощная киноиндустрия, можно было реализоваться. Но потом наступил 2014 год рассказал Кирилл Бин

Кирилл Бин не только успешный актер, но и режиссер. Фото: "Детектор медиа"

Теперь он живет в Киеве и занимается любимым делом. В последние годы он больше сосредоточился на создании контента. В частности, он выступил режиссером и автором сценария полнометражного фильма "Герои" и сериала "Убежище. 8 историй", которые были созданы уже в условиях большой войны. Кроме того, Бин является продюсером программы "Ранок Вдома" на телеканале "Дім".

