Хотел покорить Москву, но остался в Украине. Где сейчас звезда сериала "Коли ми вдома" Кирилл Бин (фото)
Актер и режиссер остался в Украине и волонтерил в начале войны
Кирилл Бин — известный украинский актер театра и кино, режиссер и сценарист, который прославился ролью в комедийном сериале "Коли ми вдома". В этот день, 4 апреля, у артиста день рождения — ему исполнился 51 год.
Что стоит знать:
- Кирилл Бин отмечает 51-летие и продолжает жить и работать в Киеве
- Актер отказался от планов строить карьеру в Москве после событий 2014 года
- Сейчас он занимается режиссурой и продюсирует программу "Ранок Вдома" на телеканале "Дім"
"Телеграф" рассказывает, что известно о Кирилле Бине и где он сейчас.
Кирилл Бин — что о нем известно?
Кирилл Бин родился 4 апреля 1975 года в Харькове. Учился в Харьковском государственном институте искусств им. Ивана Котляревского. Также получил образование в Киевском государственном институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.
С 1998 по 2018 год Кирилл работал актером Киевского академического Молодого театра. Также он успешно проявил себя как театральный режиссер, поставив спектакль "Шуба-дуба" и другие.
Кирилл Бин обладает характерным голосом и комедийным талантом, что позволило ему создать ряд запоминающихся образов в кино и сериалах. Большую славу ему принес комедийный сериал "Коли ми вдома", в котором он сыграл тренера женской баскетбольной команды Олега Ермакова.
Также Бин работал в проектах "Люся Интерн", "Гречанка", "Женский доктор-2", "Ловушка", "Депутатики". А вот впервые он появился на экранах в знаменитом сериале "Роксолана" 1996 года.
Где актер сейчас чем занимается?
С началом полномасштабного вторжения Кирилл Бин остался в Украине и продолжил свою деятельность. Хотя в прошлом он мечтал покорить Москву. Как рассказал актер в интервью изданию "Факты", до 2014 года Россия казалась ему привлекательной в плане карьеры и развития.
В молодости я очень хотел попасть в Москву. Там была мощная киноиндустрия, можно было реализоваться. Но потом наступил 2014 год
Теперь он живет в Киеве и занимается любимым делом. В последние годы он больше сосредоточился на создании контента. В частности, он выступил режиссером и автором сценария полнометражного фильма "Герои" и сериала "Убежище. 8 историй", которые были созданы уже в условиях большой войны. Кроме того, Бин является продюсером программы "Ранок Вдома" на телеканале "Дім".
