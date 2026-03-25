Ее не узнать на старых фото: как Ирина Верещук изменилась за 2 года и благодаря чему похудела (фото)
Верещук неоднократно говорила, что дело не в "волшебных" препаратах
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук за последние два года сильно изменилась. Политик заметно похудела и заявила, что ее физическая форма является ежедневной работой над собой.
"Телеграф" решил напомнить, какой Ирина Верещук была до похудения и как выглядит сейчас. Дисциплина и выносливость помогли ей добиться эффективного результата.
Как Ирина Верещук выглядела до похудения и сейчас
Политик Ирина Верещук удивила кардинальным изменениями во внешности еще в прошлом году. Ее фигура стала стройнее за счет уменьшения объемов в области бедер и талии.
Если сравнивать ее фотографии сейчас и в 2024 году, то Ирина Верещук выглядит как совершенно другой человек. У нее сильно похудело не только тело, но и лицо — щеки стали меньше, а скулы более выраженными. Причем, кажется, что по сравнению с прошлым годом, политик стала еще стройнее.
В 2025 году Ирина на своей странице в Facebook поделилась, благодаря чему так кардинально изменила фигуру. В первую очередь, она подчеркнула, что не принимала никаких "волшебных" препаратов, чтобы прогнать лишний вес:
На самом деле все очень прозаично. Сбалансированное питание, дисциплина и физические нагрузки. Существенные. Каждый день
Политик отметила, что ее похудение — результат ежедневной работы над собой. По словам Верещук, "волшебные" пилюли не смогут заменить движение, и у каждого могут быть свои обстоятельства и разное состояние здоровья, но по возможности следует выбирать спорт, дисциплину и хорошее настроение.
