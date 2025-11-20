Ангар, пруд и собственный теннисный корт: как выглядит имение экс-министра Захарченко

Бывший политик давно скрывается в России, а его роскошный особняк не оставался без присмотра

Виталий Захарченко — бывший министр внутренних дел Украины, пророссийский коллаборант и владелец закрытого пропагандистского телеканала "КРТ". Пока он много лет скрывается в России, его недвижимость недалеко от столицы живет собственной жизнью, но совсем не выглядит заброшенной.

Что следует знать

Бывший министр-коллаборант Захарченко долгое время сохранял контроль над своим роскошным домом в Киевской области.

Его квартира – это целый комплекс с гаражом, вертолетной площадкой и теннисным кортом на территории.

За домом после побега политика долго ухаживали

Дом, который "сам себя отапливает"

Журналисты 24 канала побывали в селе Романков, где расположено имение Захарченко. Когда они подъехали к воротам, из дымохода дома шел дым – значит, кто-то отапливал дом или за ним регулярно ухаживали. Но после звонка в дверь произошел интересный момент – дым внезапно исчез, будто кто-то осознал, что нежелательные глаза уже рядом.

Дом Виталия Захарченко

Роскошный участок

Имение расположено на очень большой территории – только забор вдоль дороги тянется примерно на 300 метров. На участке, кроме главного дома, есть: отдельный гараж, здание для охраны, собственный пруд, теннисный корт, рядом вертолетная площадка и ангар. Словом, это не просто частный дом, а целый комплекс.

Пруд на территории имения Захарченко

Теннисный корт на территории имения Захарченко

Почему имущество арестовывали и снимали арест по кругу

После побега Захарченко из Украины имущество арестовали. Но ситуация в судах выглядела странно. 30 января 2019 запрет на распоряжение имуществом сняли, а уже через неделю – вернули обратно.

Имение Виталия Захарченко

Эксперты предполагают, что проблема – не только в формальностях. Если прокуратура в конкретный момент не может четко аргументировать, почему арест необходим, суд вправе его отменить. Но такие "качели" выглядят подозрительно.

Виталий Захарченко

Кто именно ухаживал за домом – официально неизвестно. Но тот факт, что имение отапливалось, свидетельствует о том, за ним следили и оно далеко не пусто.

Между тем, сам Виталий Захарченко остается в России. Его имущество – в подвешенном статусе между уголовными делами, судебными решениями и попытками государства не потерять контроль над активами чиновников времен Януковича.

