Укр

В пленках НАБУ появился новый фигурант "Че Гевара": кто это и что о нем известно (видео)

Автор
Алексей Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Получение взятки Новость обновлена 11 ноября 2025, 19:04
Получение взятки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Когда чиновник стал подозреваемым, последний транш получила его жена

Участники преступной организации, основным направлением деятельности которой было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома", передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины. Во внутреннем общении его называли "Че Гевара".

В общей сложности была зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. Об этом сообщает НАБУ.

Что нужно знать

  • Бывшему вице-премьеру передали наличными 1,2 млн долларов и 100 тыс. евро
  • Чиновника во внутреннем общении называли Че Гевара
  • СМИ сообщают, что речь идет об Алексее Чернышеве

Деньги, как уже отмечалось, передавали непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

После того, как "Че Гевара" сам стал подозреваемым в коррупционных преступлениях, последние 500 тыс. долларов США были переданы его жене.

операция мидас че гевара

Отметим, что Антикоррупционное бюро не называет имени должностного лица и скрыло его лицо, но, по данным источников "РБК-Украина", речь идет, собственно, об Алексее Чернышеве.

"Суспільне" сообщает, что бывший вице-премьер-министр Чернышев получил подозрение в незаконном обогащении. Об этом во время заседания по делу коррупции по энергетике в комментарии сообщил прокурор САП. По данным следствия, экс-чиновник получал средства от Михаила Цукермана ("Шугармен"), который, вероятно, легализовывал их для Тимура Миндича ("Карлсон").

Кто такой Алексей Чернышев

чернышев министр
Алексей Чернышев

Он родился в Харькове в 1977 году, получил образование по специальностям "Экономика предприятия" и "Правоведение".

Возглавлял Киевскую областную государственную администрацию (2019-2020), министр развития общин и территорий (2020-2022), председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" (2022-2024), министр национального единства (2024-2025).

Жена — Светлана Чернышева, доктор филологических наук, профессор КНУ им. Шевченко.

Светлана Чернышева Алексей Чернышев
Светлана Чернышева и Алексей Чернышев

Фигурант расследований

Алексей Чернышев, министр
Алексей Чернышев

В июне НАБУ и САП начали расследование возможной коррупции в строительной сфере, которая могла причинить государству ущерб более чем на 1 млрд грн. Дело касалось передачи земельного участка, скидок на инвестиционные договоры, и объявило должностному лицу подозрение НАБУ и САП требовали отстранения от должности, назначения 120 млн грн залога вместе с ношением электронного браслета.

ВАКС отказался отстранять Чернышева от должности министра, поскольку тот с 17 июля уже находился в отставке, но обязал в течение двух месяцев прибывать по требованию суда, не покидать Украину. Тогда же был внесен необходимый залог.

Кроме того, в октябре САП и НАБУ открыли еще одно дело, где фигурирует Чернышев, касавшийся недвижимости в Козине.

Отметим, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Напомним, "Телеграф" писал, что операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.

Теги:
#Коррупция #САП #НАБУ #Алексей Чернышов