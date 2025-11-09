О подлых планах Путина, страхах Европы и не только. Главные тезисы из нового интервью Зеленского The Guardian

Разговор президента с журналистом не обошелся без инцидентов — во время интервью в Мариинском дворце в Киеве исчез свет

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью The Guardian, в котором рассказал о планах президента РФ Владимира Путина, отношении к американскому лидеру Дональду Трампу и не только. "Телеграф" выделил для вас коротко главные тезисы.

О Путине

РФ нападет на другую европейскую страну до окончания войны в Украине: я считаю, что да. Он может это сделать. Нам следует забыть о распространенном европейском скептицизме, будто Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-нибудь еще. Он может сделать и то, и другое одновременно Владимир Зеленский

" Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее тупик. Именно поэтому эти неудачи могут заставить его искать другие территории, — добавил украинский президент. — Европа боится слова "эскалация" . Они считают любой ответ эскалацией, но Россия воспринимает несильные ответы как слабость".

О Трампе

Зеленский назвал свои отношения с Трампом конструктивными и предметными: "Все в мире боятся Трампа. Но мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться? Мы не являемся угрозой для Соединенных Штатов Америки. Напротив, они – наш стратегический партнер. Трамп – человек, избранный народом. Мы должны уважать выбор народа в США. Меня тоже избрал народ. И мне кажется, что это должно быть на таком уровне".

"Почему я должен бояться Дональда Трампа?" – Зеленский

Об Украине

Президент отметил, что Украина планирует заказать 27 систем Patriot у американских производителей.

"Я очень люблю наших людей. Они безусловно разные, как и в каждом государстве. Мне здесь сейчас тяжело в Украине, потому что война, но мне здесь хочется быть. Мне хочется ей помочь максимально, чем я смогу. Безусловно, чем я смогу", — говорит Зеленский.

Инцидент во время интервью

Пока Зеленский говорил с журналистом The Guardian в Мариинском дворце, выключился свет. Несколько секунд они сидели в темноте, пока не запустилось резервное питание.

"Это наши условия жизни, — прокомментировал Зеленский событие с улыбкой. — Это нормально. У нас в Киеве колебания с электроэнергией, как и везде. Он [Путин] не может создавать напряжение в нашем обществе никаким иным способом".

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский рассказал, что в октябре Россия понесла наибольшие потери — более 25 тысяч оккупантов. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц.