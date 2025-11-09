Про підлі плани Путіна, страхи Європи і не тільки. Головні тези з нового інтерв'ю Зеленського The Guardian

Розмова президента з журналістом не обійшлася без інцидентів — під час інтерв'ю в Маріїнському палаці в Києві зникло світло

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю The Guardian, в якому розповів про плани президента РФ Володимира Путіна, ставлення до американського лідера Дональда Трампа тощо. "Телеграф" виділив для вас коротко головні тези.

Про Путіна

РФ нападе на іншу європейську країну до закінчення війни в Україні: я вважаю, що так. Він може це зробити. Нам слід забути про поширений європейський скептицизм, ніби Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно Володимир Зеленський

" Путін перебуває у глухому куті з погляду реального успіху. Для нього це скоріше глухий кут. Саме тому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території, — додав український президент. — Європа боїться слова "ескалація". Вони вважають будь-яку відповідь ескалацією, але Росія сприймає несилові, інтелектуальні відповіді як слабкість".

Про Трампа

Зеленський назвав свої відносини з Трампом конструктивними та предметними: "Усі у світі бояться Трампа. Але ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися? Ми не є загрозою для Сполучених Штатів Америки. Навпаки, вони наш стратегічний партнер. Трамп – людина, яку обрав народ. Ми повинні поважати вибір народу США. Мене також обрав народ. І мені здається, що це повинно бути на такому рівні".

"Чому я повинен боятися Дональда Трампа?" - Зеленський.

Про Україну

Президент зазначив, що Україна планує замовити 27 систем Patriot у американських виробників.

"Я дуже люблю наших людей. Вони безумовно різні, як і в кожній державі. Мені тут зараз важко в Україні, бо війна, але мені тут хочеться бути. Мені хочеться їй допомогти максимально, чим я зможу. Безумовно, чим я зможу", — каже Зеленський.

Інцидент під час інтерв'ю

Поки Зеленський говорив з журналістом The Guardian у Маріїнському палаці, вимкнулося світло. Кілька секунд вони сиділи в темряві, поки не запустилося резервне живлення.

"Це наші умови життя, — прокоментував Зеленський подію з посмішкою. — Це нормально. У нас в Києві коливання з електроенергією, як і скрізь. Він [Путін] не може створювати напругу в нашому суспільстві жодним іншим способом".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Зеленський розповів, що у жовтні Росія зазнала найбільших втрат — понад 25 тисяч окупантів. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць.