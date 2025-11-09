"Выплатят каждому": Трамп повторил "фирменный" трюк украинских политиков

Благодаря инвестициям, как заявил Трамп, США стали самой богатой страной в мире и смогут платить своим гражданам дивиденды

Америка выплатит государственный долг страны, который составляет 37 триллионов долларов. Средства возьмут из торговых пошлин, которые платят Соединенным Штатам другие страны.

При этом каждый американец получит по 2000 долларов дивидендов. Такое обещание обнародовал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что после введения торговых наценок США стали самой богатой и уважаемой страной в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке.

"Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов", — анонсировал Дональд Трамп.

Сообщение Дональда Трампа

В то же время в США наблюдаются рекордные инвестиции, а заводы и фабрики, как отметил Трамп, "растут по всей стране". После этого глава Белого дома заявил, что дивиденды суммой не менее 2000 долларов, то есть примерно 83830 гривен, будут выплачены всем, исключая людей с высоким доходом. Тем самым американский президент повторил излюбленный ход украинских политиков верхних эшелонов власти, которые довольно регулярно, по различным поводам, выдают населению некоторую сумму из бюджета.

"Тысячи" от украинских политиков

Юлия Тимошенко, 2008 год

К примеру, в 2008 году правительство Юлии Тимошенко заявило о намерении вернуть вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн. Это явление получило простонародное название "Юлина тысяча". При этом, за компенсацией обратилось 12,523 млн. граждан, а получили ее 6,388 млн. человек. При этом, не имея ресурсов в гривне, правительство направило на выплату компенсаций 770 млн. долл. заимствованных валютных средств.

Виктор Янукович, 2012 год

Аналогичную программу применил Виктор Янукович, обязав правительство выплатить в 2012 году до 1 тысячи гривен компенсации вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. Данная сумма получила название "Витина тысяча".

Владимир Зеленский, 2021 год

В 2021 году, во время пандемии коронавируса, президент Владимир Зеленский поддержал кампанию вакцинации населения. Украинцы, прошедшие полный курс прививок от COVID-19, могли получить по 1000 грн. Данную выплату, по традиции, неофициально назвали "Вовиной тысячей".

В декабре 2024 года по поручению Владимира Зеленского правительство Украины запустило программу финансовой поддержки граждан єПідтримка, благодаря которой каждый украинец смог получить единоразовую выплату в 1000 гривен. Эту "зимнюю тысячу" можно было потратить на коммуналку, лекарства, книги, донаты ВСУ и т.п.

Владимир Зеленский, 2025 год

В 2025 году в Украине будет запущена программа "Теплая зима", в рамках которой наиболее уязвимые категории граждан получат по 6 500 гривен. Остальные украинцы могут рассчитывать на помощь в 1 000 гривен. Заявление на эту выплату можно будет подать с 15 ноября по 15 декабря. Получить 1000 грн можно будет на Дія.Картку или на текущий счет со специальным режимом использования. Кроме того, в "низкий" сезон "Укрзализныця" предлагает гражданам бесплатные поездки по стране в пределах 3 000 километров.

На реализацию данного проекта предусмотрено 14,4 млрд гривен. Воспользоваться программой, как рассчитывают, смогут более 15 миллионов украинцев.

Напомним, в апреле Дональд Трамп объявил о тарифах в размере 25% на весь импорт автомобилей и их комплектующих. Россию в этом список не внесли.