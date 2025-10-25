Трамп хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на Путина для остановки войны. Есть ли шансы на успех

Глава Штатов надеется на помощь китайского лидера

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином пути завершения войны РФ против Украины и закупки страной российской нефти. Трамп и Си встретятся 30 октября в Южной Корее, в ходе турне главы Соединенных Штатов по странам Азии.

Что нужно знать:

Трамп намерен встретиться с главой Китая Си Цзиньпином и ожидает, что встреча будет "великолепная"

Глава США попытается убедить его повлиять на Россию для остановки боевых действий в Украине

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко оценил, имеют ли надежды Трампа на помощь Си шансы на успех

О чем планирует говорить с китайским лидером, Трамп рассказал во время общения с прессой. Глава Белого дома подчеркнул, что у него "хорошие отношения с президентом Си" и он ожидает, что "это будет хорошая встреча, возможно, даже отличная".

Президент США сказал, что в войне России против Украины еженедельно погибают 7 тысяч человек. Трамп выразил уверенность, что "Си Цзиньпин теперь в отличие от начала войны хотел бы, чтобы она закончилась".

Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции… они очень жесткие. Они очень сильные. Но я бы хотел, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си… мы собираемся встретиться… Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов — это отношения между Россией и Украиной, Дональд Трамп

О чем еще Трамп будет говорить с Си в Южной Корее

По словам Трампа, также он намерен обсудить с главой Китая вопросы торговли, закупок сои, ограничение ядерных вооружений. Также американский лидер коснется темы закупок Китаем российской нефти.

Как в Украине реагируют на ожидания Трампа

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал планы Трампа. По его словам, не стоит иметь завышенных ожиданий от этой встречи, но Китай имеет влияние на РФ, поэтому шанс на прекращение огня есть.

Не стоит завышать ожидания от встречи Трампа и Си. Я этого не делаю как минимум потому, что у Китая есть своя логика по отношению к России и войне… Но надежда и шанс точно есть. Китай может повлиять на решение Москвы прекратить огонь, Андрей Коваленко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп иронически ответил главе РФ Владимиру Путину на его заявления, что американские санкции не будут оказывать значительного влияния на экономику России.