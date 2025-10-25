Трамп хоче переконати Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна для зупинки війни. Чи є шанси на успіх

Глава Штатів сподівається на допомогу китайського лідера

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном шляхи завершення війни РФ проти України та закупівлі країною російської нафти. Трамп та Сі зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, в ході турне глави Сполучених Штатів країнами Азії.

Що треба знати:

Трамп має намір зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном та чекає, що зустріч буде "чудова"

Глава США спробує переконати його вплинути на Росію для зупинки бойових дій в Україні

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко оцінив, чи мають сподівання Трампа на допомогу Сі шанси на успіх

Про що планує говорити з китайським лідером, Трамп розповів під час спілкування з пресою. Глава Білого дому наголосив, що має "гарні стосунки з президентом Сі" й очікує, що "це буде хороша зустріч, можливо, навіть чудова".

Президент США сказав, що в війні Росії проти України щотижня гине 7 тисяч осіб. Трамп висловив впевненість, що "Сі Цзіньпін тепер, на відміну від початку війни, хотів би, щоб вона закінчилася".

Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції… вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі… ми збираємося зустрітися… Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань — це відносини між Росією та Україною, Дональд Трамп

Про що ще Трамп говоритиме із Сі у Південній Кореї

За словами Трампа, також він має намір обговорити з главою Китаю питання торгівлі, закупівель сої, обмеження ядерних озброєнь. Також американський лідер торкнеться теми закупівель Китаєм російської нафти.

Як в Україні реагують на сподівання Трампа

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував плани Трампа. За його словами, не варто мати завищених очікувань від цієї зустрічі, але Китай має вплив на РФ, тому шанс на припинення вогню є.

Не варто завищувати очікування від зустрічі Трампа і Сі. Я цього не роблю як мінімум тому, що в Китаю є своя логіка щодо Росії та війни … Але надія і шанс точно є. Китай може вплинути на рішення Москви припинити вогонь, Андрій Коваленко

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп іронічно відповів главі РФ Володимиру Путіну на його заяви, що американські санкції не матимуть значного впливу на економіку Росії.