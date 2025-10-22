"Путин на карту поставил все": нардеп дал тревожный прогноз по поводу встречи в Будапеште

Уничтожение Украины для Путина стало идеей фикс

Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина в Будапеште может состояться в ближайшие пару недель. Но она не приблизит нас к завершению войны, поскольку это не в интересах главы Кремля.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. Полную версию интервью с политиком читайте на нашем сайте, перейдя по ссылке.

Что нужно знать:

Трамп и Путин запланировали встретиться в Будапеште в ближайшее время

В Украине считают, что это не приблизит Украину к миру

Нардеп Мережко объяснил, почему Путин не отступит от агрессии

По его словам, чтобы понять, приближает ли будущая встреча Путина с Трампом нас к миру, нужно смотреть не на слова политиков, а на их действия и интересы. И сейчас, уверен нардеп, не в интересах Путина прекратить агрессию.

Он на карту поставил все. Уничтожение Украины для него стало идеей фикс. Путин никогда не согласится на такой вариант, который позволил бы установить прекращение огня и дать Украине возможность выжить и развиваться Мережко

Политик считает, что Путин может согласиться только на капитуляцию. То есть на создание таких условий, которые позволят ему, возможно, через некоторое время уничтожить Украину.

Только для этого. Мережко

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным в Будапеште.