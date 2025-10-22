Кило картофеля, как чашка кофе? Готовиться ли к подорожанию популярного продукта (фото)
Эксперт объяснила, стоит ли ждать существенного скачка стоимости картофеля из-за обстрелов
Слухи о возможном росте цены на картофель до 55 гривен за килограмм из-за обстрелов и отключения света начали распространяться среди украинских потребителей. Однако эксперт говорит, причин для такого подорожания нет.
Сообщение о возможном повышении цены на картофель до 55 гривен из-за обстрелов на самом деле является больше информированием между производителями, чем отражением реальной нехватки продукта. Об этом "Телеграфу" рассказала Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства.
Она пояснила, что в Украине сейчас картофеля хватает для удовлетворения внутреннего спроса: для населения около 50 миллионов человек нужно примерно 7,5 млн тонн, а фермеры и домохозяйства выращивают не менее 9 млн тонн. Из-за войны население страны уменьшилось, поэтому фактическая потребность еще меньше.
К тому же в 2025 году Польша и Германия собрали большой урожай картофеля, поэтому украинские производители не смогут существенно повысить цены. На европейских рынках картофель сейчас очень дешевый и поступает в Украину по 6-7 гривен за килограмм.
Таким образом, для потребителей реальные цены на картофель вряд ли превысят 15-16 гривен за килограмм. Более 25 гривен ожидать не стоит.
