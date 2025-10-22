Кило картофеля, как чашка кофе? Готовиться ли к подорожанию популярного продукта (фото)

Эксперт объяснила, стоит ли ждать существенного скачка стоимости картофеля из-за обстрелов

Слухи о возможном росте цены на картофель до 55 гривен за килограмм из-за обстрелов и отключения света начали распространяться среди украинских потребителей. Однако эксперт говорит, причин для такого подорожания нет.

Сообщение о возможном повышении цены на картофель до 55 гривен из-за обстрелов на самом деле является больше информированием между производителями, чем отражением реальной нехватки продукта. Об этом "Телеграфу" рассказала Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства.

Эксперт дала прогноз относительно вероятного подорожания картофеля

Она пояснила, что в Украине сейчас картофеля хватает для удовлетворения внутреннего спроса: для населения около 50 миллионов человек нужно примерно 7,5 млн тонн, а фермеры и домохозяйства выращивают не менее 9 млн тонн. Из-за войны население страны уменьшилось, поэтому фактическая потребность еще меньше.

К тому же в 2025 году Польша и Германия собрали большой урожай картофеля, поэтому украинские производители не смогут существенно повысить цены. На европейских рынках картофель сейчас очень дешевый и поступает в Украину по 6-7 гривен за килограмм.

Таким образом, для потребителей реальные цены на картофель вряд ли превысят 15-16 гривен за килограмм. Более 25 гривен ожидать не стоит.

