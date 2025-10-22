"Одолжила" мужу 13 миллионов и спасала его состояние после бегства из Украины: что известно о жене Рабиновича

У сети есть только одно фото жены Рабиновича

Вадим Рабинович – бывший сопредседатель ОПЗЖ, медиамагнат и бывший владелец телеканала NewsOne. Сейчас он фигурирует в ряде расследований, а о нем упоминается в контексте санкций и бегства за границу. Не меньше внимания привлекает и семья экс-политика — у него есть жена и трое детей, фото которых почти нет в сети.

Что следует знать

Жена экс-политика Рабиновича ведет непубличную жизнь

Ирина Рабинович оперировала миллионами гривен и участвовала в финансовых соглашениях

После выезда мужа за границу именно она занималась срочной продажей и переоформлением семейного бизнеса и имущества

Жену Рабиновича зовут Ирина Игоревна. Информация о дате и месте ее рождения отсутствует. У пары есть трое детей: Олег (родился в 1973 году), Екатерина (родилась в 1994 году) и Яков (2008 г.р.). По данным некоторых источников, первенец политика от его первого брака, но эта информация не подтверждена.

Вадим Рабинович

О профессиональной деятельности жены медиамагната тоже ничего не известно. Однако в 2018 году она сообщила о годовом доходе в 74 тыс. грн, а также о наличии наличных — 19,5 млн грн и 100 тыс. долларов. В то же время в реестре электронных деклараций указано, что сам Рабинович задекларировал сумму в размере 13 млн грн, полученную от жены.

По данным "Украинских новостей", Ирина получила 23 млн. грн. от российского бизнесмена Павла Фукса в 2018 году. В декларации было указано, что 22,5 млн. грн из этой суммы — это гарантийный платеж по договору купли-продажи земельного участка.

Вадим Рабинович

Среди имущества, задекларированного супругой Рабиновича в 2018 году — три автомобиля (Toyota Land Cruiser 2003 г., Lexus LX470 2005 г. и Lexus LX570 2008 г.), лодка Brig Eagle 645L (2011 г00-00) и гидроцикл Yamaha VX 1100-H (2009 р.).

Несмотря на большое состояние, в сети почти нет фото жены Рабиновича. Существует только одно фото, где присутствует Ирина, сделанное примерно 10 лет назад.

Рабинович с женой и сыном Яковом. Фото: glavcom.ua

Как состояние Рабиновича "спасала" его жена

За две недели до начала полномасштабного вторжения Рабинович уехал из Украины, воспользовавшись израильским паспортом. По информации журналистов, опасаясь уголовного преследования, он якобы поручил своей жене Ирине позаботиться о сохранении семейных активов. Именно она, как отмечается, контролировала большинство бизнесов и имущества семьи и приступила к их продаже еще до того, как Рабиновичу объявили подозрение.

Вадим Рабинович

Ирина Рабинович официально вышла из состава учредителей компании "Алиса продакшн", а ее директором стал Виталий Грицаенко. Это лицо также формально получило право собственности на еще несколько ранее принадлежавших Рабиновичу структур: "Медиа Стрий", "Джуиш Медиа" и "Украинско-израильскую торговую палату".

Кроме того, в феврале 2023 года Ирина продала Toyota Land Cruiser 2019 выпуска только за 100 тысяч гривен — сумму, которая выглядит непропорционально низкой, ведь рыночная стоимость даже подержанного автомобиля этой модели составляет около 60 тысяч долларов (примерно 2,5 миллиона гривен).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене премьера Израиля Нетаньяху. Она просила служанку целовать ей ноги и бросала украинский хлеб.