Забрала чоловіка з сім'ї і допомогла йому будувати кар'єру на ТБ: що відомо про дружину глави Пентагону Гегсета

Дженніфер Роше була опорою Fox News з 2006 року

Виконавчий продюсер Fox News Дженніфер Роше — третя дружина Піта Гегсета, який за Дональда Трампа обіймає посаду міністра оборони США.

Про роман між нинішнім подружжям стало відомо ще 2017 року, коли Гегсет був одружений зі своєю другою дружиною Самантою Дірінг. У цьому шлюбі пара виховувала трьох дітей, але навіть вони не завадили чоловікові піти "наліво". Детальніше — у матеріалі "Телеграфу".

Дженніфер Роше була виконавчим продюсером республіканського каналу Fox News з 2006 року, а сам Піт був ведучим. У книзі "Містифікація", виданій 2020 року колишнім головним медіакореспондентом CNN Браяном Стелтером, керівник Fox News заявив, що Роше "віддавала перевагу Піту, даючи йому більше ефірного часу".

Відомо, що у 2017 році від Гегсета Дженніфер, яка була матір’ю трьох синів від попереднього шлюбу, народила дочку, якій зараз 7 років. Того ж року майбутній голова Пентагону розлучився з другою дружиною.

У 2019 році Гегсет і Роше зіграли розкішне весілля в гольф-клубі Дональда Трампа — Trump National, який знаходиться в американському селищі Колтс-Нек, штат Нью-Джерсі.

З того часу Дженніфер супроводжує чоловіка на багатьох політичних та світських заходах. Любить подружжя фотографуватися і з нинішнім скандальним президентом США.

26 січня 2025 року Роше поділилася в Інстаграм фотографією, де вона з дітьми присутня на церемонії приведення Гегсет до присяги. "Я так пишаюся своїм чоловіком і, як і ви, з нетерпінням чекаю всього, що чекає на нашу країну під керівництвом цього президента (мається на увазі Трамп — ред.) та його чудово обраних лідерів. Це новий розділ, і її автор — Бог, він пише найпрекрасніші історії", — написала жінка.

У соціальних мережах Дженніфер ділиться з підписниками фотографіями з сімейних посиденьок, спільних поїздок та місць відпочинку. Вона активно підтримує чоловіка, статки якого раніше оцінювалися у 17 мільйонів доларів.