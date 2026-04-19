Над Киевом пролетел метеор? Что известно о загадочном свете (видео)

Во второй половине апреля близко к Земле должна проходить редкая комета

В ночь на понедельник, 20 апреля, в небе над Киевом была заметна странная вспышка света. Она похожа на метеор.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также сетью распространяются видео с вероятно небесным телом.

Отмечается, что этот метеор якобы сгорел в небе над Ровенской областью. В то же время подтверждения или опровержения информации о странной вспышке света пока нет.

Редкая комета проходит близко к планете

Отметим, что во второй половине апреля яркая комета C/2025 R3 (PanSTARRS) проходит в непосредственной близости от Земли.

"C/2025 R3 (PanSTARRS) пройдет перигелий 19 апреля, а на ближайшем к Земле расстоянии окажется 26 апреля. Этот промежуток времени, однако, не будет комфортным для наблюдений, поскольку комета подойдет слишком близко к Солнцу", — пишут в сообществе научно-популярного медиа Universe Space.

По их словам, весна 2026 года может быть единственным временем в истории, когда человечество увидит C/2025 R3, ведь подобные "хвостатые гости" посещают центральную часть Солнечной системы раз в 170 тысяч лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астронавты миссии "Артемида 2" показали "тайную сторону" Луны и установили новый рекорд самого отдаленного пребывания человека в космосе за всю историю.