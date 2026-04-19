Над Києвом пролетів метеор? Що відомо про загадкове світло (відео)

У другій половині квітня близько до Землі має проходити рідкісна комета

У ніч проти понеділка, 20 квітня, у небі над Києвом було помітно дивний спалах світла. Він був схожий на метеор.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Також мережею ширяться відео з ймовірно небесним тілом.

Зазначається, що цей метеор нібито згорів у небі над Рівненською областю. Водночас підтвердження чи спростування інформації щодо дивного спалаху світла наразі немає.

Рідкісна комета проходить близько до планети

Зауважимо, що у другій половині квітня яскрава комета C/2025 R3 (PanSTARRS) проходить у безпосередній близькості до Землі.

"C/2025 R3 (PanSTARRS) пройде перигелій 19 квітня, а на найближчій до Землі відстані опиниться 26 квітня. Цей проміжок часу, однак, не буде комфортним для спостережень, оскільки комета підійде занадто близько до Сонця", — пишуть у спільноті науково-популярного медіа Universe Space Tech.

За їхніми словами, весна 2026 року може бути єдиним часом в історії, коли людство побачить C/2025 R3, адже подібні "хвостаті гості" навідуються до центральної частини Сонячної системи раз на 170 тисяч років.

