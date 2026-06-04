Салат не будет увядать неделями: повара раскрыли секрет хранения без контейнеров

Этим лайфхаком пользуются западные кулинары

Каждый, кто хотя бы раз покупал большой кочан салата, знает это разочарование. Еще вчера листья были хрустящими и сочными, а уже через несколько дней в холодильнике превратились в вялую зеленую массу. Оказывается, проблема может быть не в самом салате, а в том, как мы его храним.

Западные кулинарные эксперты советуют отказаться от привычных пластиковых пакетов. Они рекомендуют использовать обычную алюминиевую фольгу, которая помогает значительно дольше сохранять свежесть листьев. Об этом пишет Food Republic.

По словам основательницы кулинарного проекта The Waddle and Cluck Линдси Частейн, фольга создает оптимальный баланс влажности и циркуляции воздуха. Именно из-за избытка влаги салат часто начинает портиться гораздо раньше, чем мог бы.

Листья салата. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Перед хранением специалисты советуют помыть листья, тщательно их высушить и завернуть в несколько слоев фольги. После этого салат следует положить в овощное отделение холодильника. По данным кулинарных изданий, такой способ может продлить свежесть продукта до нескольких недель.

Еще один популярный прием — использовать бумажное полотенце. Его кладут внутрь контейнера с зеленью, чтобы он поглощал конденсат.

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