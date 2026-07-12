Линдси Грэм умер: американский сенатор недавно посетил Киев и сделал там одно из своих последних фото

Один из самых активных союзников Киева в последний раз посетил Украину на этой неделе

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В возрасте 71 года скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Лишь несколько дней назад, 9 июля, он отпраздновал день рождения. Накануне он посетил Украину.

Утром в воскресенье, 12 июля на официальном Х Грэма офис сенатора обнародовал такое заявление: "Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм умер после кратковременной внезапной болезни. Семья сенатора Грэма благодарна за молитвы в это время и просит уважать ее конфиденциальность в этот сложнейший период". О смерти также сообщили несколько СМИ. Белый Дом пока не прокомментировал новость. Предварительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем — американские СМИ сообщают, что в дом Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне вызывали парамедиков из-за остановки сердца.

Заявление, обнародованное в Х Линдсе Грэма/ Скриншот

Визит Грэма в Украину

Сенатор-республиканец перед смертью посещал Украину. В частности побывал на производстве украинских беспилотников SkyFall. Он осмотрел, как создаются беспилотники, школу пилотов и т.д.

Грэм у бомберов Vampire/ Фото: SkyFall

Линдси Грэм с дроном-перехватчиком P1-SUN/ Фото: SkyFall

В ходе визита в Киев сенатор США Линдси Грэм сообщил, что согласованный с Белым домом законопроект о новых санкциях против России, который уже поддержали 85 сенаторов, предусматривает введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские энергоносители, и должно усилить давление на Кремль.

Линдси Грэм: биография

Грэм американский сенатор-республиканец от Южной Каролины с 2003 года, бывший военный юрист ВВС США в звании полковника и один из самых влиятельных сторонников жесткой внешней политики США. В Сенат был конгрессменом, а в 1998 году входил в группу обвинителей по делу импичмента президента Билла Клинтона. В 2016 году баллотировался в президенты США, а затем стал одним из ближайших союзников Дональда Трампа в Сенате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Грэм — один из больших поклонников Украины. Он выступал за увеличение военной помощи, усиление санкций против России и расширение стратегического партнерства между странами.