Ліндсі Грем помер: американський сенатор нещодавно відвідав Київ і зробив там одне зі своїх останніх фото

\u0423 \u0432\u0456\u0446\u0456 71 \u0440\u0456\u043a \u043f\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440-\u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u043a\u0430\u043d\u0435\u0446\u044c \u041b\u0456\u043d\u0434\u0441\u0456 \u0413\u0440\u0435\u043c. \u041b\u0438\u0448\u0435 \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0430 \u0434\u043d\u0456\u0432 \u0442\u043e\u043c\u0443, 9 \u043b\u0438\u043f\u043d\u044f \u0432\u0456\u043d \u0432\u0456\u0434\u0441\u0432\u044f\u0442\u043a\u0443\u0432\u0430\u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f.