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Ліндсі Грем помер: американський сенатор нещодавно відвідав Київ і зробив там одне зі своїх останніх фото

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Ліндсі Грем помер: американський сенатор нещодавно відвідав Київ і зробив там одне зі своїх останніх фото Новина оновлена 12 липня 2026, 09:28

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У віці 71 рік помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Лише кілька днів тому, 9 липня він відсвяткував день народження.