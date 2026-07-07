Путин может лишиться главного источника доходов. Сенатор Грэм сделал позитивное заявление об этом лете для Украины

Законопроект о новых санкциях позволит США вводить пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть

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Сенатор США Линдси Грэм заявил, что это лето должно стать временем ужесточения давления на главу Кремля Владимира Путина, чтобы он прекратил войну против Украины. Сенатор добавил, что он поражен тем, как воюет Украина.

Об этом Линдси Грэм сказал в комментарии корреспондентке "Телеграфа" в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. Он ожидает, что в США будет принят его законопроект по санкциям против России.

"Я не думаю, что на Путина уже оказывается достаточное давление, но мы до этого дойдем. Это лето должно стать временем усиления давления на него.

Я хотел бы, чтобы этим летом был принят мой законопроект о санкциях, который предоставит президенту Трампу возможность вводить пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть.

Речь идет о пяти крупнейших покупателях российской нефти и газа. Если они перестанут закупать нефть и газ, Путин фактически потеряет свой главный источник доходов.

Именно такого решения я надеюсь добиться этим летом.

В то же время, Украина демонстрирует очень хорошие результаты на поле боя. Я действительно очень впечатлен тем, как воюет Украина», — отметил Линдси Грэм.

Линдси Грэм. Фото: Открытые источники

Что известно о законопроекте о санкциях Линдси Грэма

Законопроект предусматривает санкции против России, если она откажется вести переговоры о мирном соглашении с Украиной, нарушит заключенное мирное соглашение, начнет новое вторжение в Украину или попытается свергнуть, развалить или подорвать правительство Украины. Среди предложенных ограничений — 500-процентный тариф на любую страну, покупающую российскую нефть или уран и 500-процентный тариф на российский экспорт в США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о свежих заявлениях главы Офиса президента Кирилла Буданова о завершении войны. Он считает, что война может продолжаться годами, но Путина можно остановить.