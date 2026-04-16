Трамп объявил о начале долгожданных переговоров: впервые за десятилетие

Стороны говорят, что дипломатическая встреча в Вашингтоне стала основой для настоящих переговоров

Президент США Дональд Трамп объявил о начале долгожданных переговоров. Лидеры Ливана и Израиля не общались 34 года.

Об этом американский лидер написал в Truth Social. По его словам, переговоры запланированы на 17 апреля, пятницу.

"Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Два лидера не общались уже очень давно — 34 года. Это произойдет завтра", — говорится в сообщении.

Ливан и Израиль на карте

Что предшествовало

Недавно в Вашингтоне представители Ливана и Израиля впервые за три десятилетия провели прямые дипломатические переговоры по прекращению боевых действий между израильским ЦАХАЛом и группировкой "Хезболла".

Госсекретарь США Марк Рубио выступил посредником. Эту встречу он назвал "исторической возможностью" положить конец влиянию "Хезболлы". На ней также договорились о прямых переговорах. Однако в опубликованном совместном заявлении говорится, что встреча не была началом мирных переговоров, а скорее подготовительным шагом к их достижению.

"Израиль и Ливан договорились работать над уменьшением влияния "Хезболлы", начав прямые переговоры во взаимно согласованном времени и месте проведения", — пишет The Times of Israel.

Для справки

Израиль и Ливан находятся в состоянии конфликта уже 78 лет, начиная с 1948 года. За эти годы боевые действия то затихали, то вспыхивали с новой силой. Последнее обострение конфликта началось в 2024 году. Тогда после набега и артобстрела боевиков "Хезболлы" Израиль инициировал воздушную и морскую блокаду Ливана, массивные авианалеты на многочисленные объекты инфраструктуры Ливана и наземное вторжение в южный Ливан. Израильские военные говорили, что их цель — уничтожение объектов "Хезболлы" вдоль границы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе переговоров США и Ирана сторонам не удалось достичь соглашения о прекращении войны. Тегеран оказался не готов к отказу от ядерной программы.