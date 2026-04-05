Самоубийство или нераскрытое убийство? Что известно о смерти Курта Кобейна и существует ли его могила

Тело легенды гранжа кремировали после смерти

Лидер группы Nirvana, вокалист и гитарист, автор хитов Smells Like Teen Spirit и Come As You Are Курт Кобейн умер в 27 лет, находясь на пике мировой славы. 5 апреля 1994 года его обнаружили мертвым в доме в Сиэтле — официально было установлено самоубийство.

Однако исследователи предполагают, что Курта Кобейна могли убить. "Телеграф" по случаю 32-й годовщины его смерти, решил вспомнить обстоятельства, при которых умер солист группы Nirvana и рассказать, где он похоронен.

Самоубийство или убийство?

Следствие установило, что Кобейн застрелился после продолжительных проблем с депрессией и наркотической зависимостью. Смерть наступила после огнестрельного ранения в голову, которое он нанес себе самостоятельно. Возле тела нашли письмо с последними мыслями музыканта, которое следствие расценило как предсмертную записку.

"Постараюсь говорить словами простого парня, который видел жизнь, хоть и предпочел бы сейчас остаться кастрированным инфантильным нытом. Это письмо будет не сложно понять. Моя жизнь стала похожа на курс введения в панк-рок с тех пор, как я впервые вышел на сцену и тем самым был посвящен в своего рода. чувство единения со всеми вами. И теперь, спустя столько лет, я перестал получать удовольствие от музыки, и больше не могу ни слушать ее, ни писать", — говорилось в предсмертной записке Курта Кобейна

Однако, по данным исследователей, музыкант мог стать жертвой убийства. В частности, они обратили внимание на характер ранений, положение гильзы в комнате, состояние рук музыканта после смерти и возможные отличия в почерке предсмертной записки. В то же время, эксперты готовы пересмотреть дело, если появятся новые убедительные доказательства. Об этом пишет издание NME.

Где похоронен Курт Кобейн

После смерти Кобейна кремировали. Его прах развеяли в нескольких местах, в том числе часть — в реке Уишко в родном штате Вашингтон. Поэтому классической могилы у музыканта нет.

Однако для фанатов существует символическое место памяти – парк рядом с его домом в Сиэтле, известный как Viretta Park. Там установлена мемориальная лавка с надписями, цветами и личными вещами, которые оставляют поклонники со всего мира.

