Самогубство чи нерозкрите вбивство? Що відомо про смерть Курта Кобейна і чи існує його могила

Тіло легенди гранжу кремували після смерті

Лідер гурту Nirvana, вокаліст і гітарист, автор хітів "Smells Like Teen Spirit" та "Come As You Are" Курт Кобейн помер у 27 років, перебуваючи на піку світової слави. 5 квітня 1994 року його знайшли мертвим у будинку в Сіетлі — офіційно було встановлено самогубство.

Проте дослідники припускають, що Курта Кобейна могли вбити. "Телеграф" з нагоди 32-х роковин його смерті, вирішив пригадати обставини, за яких помер соліст гурту Nirvana і розповісти, де він похований.

Самогубство чи вбивство?

Слідство встановило, що Кобейн застрелився після тривалих проблем із депресією та наркотичною залежністю. Смерть настала після вогнепального поранення у голову, яке він завдав собі самостійно. Поблизу тіла знайшли лист із останніми думками музиканта, який слідство розцінило як передсмертну записку.

"Постараюся говорити словами простого хлопця, який бачив життя, хоч і вважав за краще б зараз залишитися кастрованим інфантильним скиглієм. Цей лист буде не складно зрозуміти. Моє життя стало схоже на курс введення в панк-рок з тих пір, як я вперше вийшов на сцену і тим самим був присвячений в свого роду етику, в якій складно сплутані бунтарська незалежність і почуття єднання з усіма вами. І тепер, через стільки років, я перестав отримувати задоволення від музики, і більше не можу ні слухати її, ні писати. Мені страшенно соромно перед вами за це…." — йшлося у передсмертній записці Курта Кобейна

Передсмертна записка Курта Кобейна.

Проте за даними дослідників, музикант міг стати жертвою вбивства. Зокрема, вони звернули увагу на характер поранень, положення гільзи в кімнаті, стан рук музиканта після смерті та можливі відмінності у почерку передсмертної записки. Водночас експерти готові переглянути справу, якщо з’являться нові переконливі докази. Про це пише видання NME.

Де похований Курт Кобейн

Після смерті Кобейна кремували. Його прах розвіяли в кількох місцях, зокрема частину — у річці Уішка в рідному штаті Вашингтон. Тому класичної могили музикант не має.

Курт Кобейн.

Однак для фанатів існує символічне місце пам’яті — парк поруч із його будинком у Сіетлі, відомий як Viretta Park. Там встановлено меморіальну лавку з написами, квітами та особистими речами, які залишають прихильники з усього світу.

Місце пам'яті Курта Кобейна у Viretta Park.

