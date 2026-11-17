Контрактников предлагают защитить от перевода в другие подразделения ВСУ

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Минобороны Украины представило народным депутатам концепцию изменений в мобилизации с акцентом на воинский учет и наполнение системы "Оберіг". Сведения об отсрочках и бронировании предлагают подтягивать автоматически, чтобы государство видело основания, которые уже есть у человека.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности и обороне Вадим Ивченко. Детальнее читайте в материале "Большой реформы ТЦК не ждите, но изменения в мобилизации будут: в Раде рассказали, что будет с ухилянтами и СЗЧ". "Ухилянты" (правильно уклонисты, — Ред.) и СЗЧ (правильно СОЧ, самовольное оставление части, — Ред.) — устоявшиеся формулировки среди украинцев.

Какие сведения должны автоматически попадать в "Оберіг"

По словам депутата, сейчас в системе отражается не вся информация о мужчинах в Украине, а часть данных поступает с задержкой. Он привел пример отца троих детей: право на отсрочку у него уже есть по закону, но для подтверждения приходится обращаться в ТЦК за справками.

"Эта информация должна автоматически подтягиваться в учет, и в системе "Оберіг" должны видеть, что это отец троих детей", – сказал Вадим Ивченко.

Вадим Ивченко Источник: facebook.com/vadym1ivchenko

Еще одна ситуация – смена места работы забронированным сотрудником. Между снятием брони на прежнем предприятии и оформлением на новом человека мобилизуют, рассказал парламентарий. По его словам, такие переходы тоже должны отражаться в учете.

Зачем нужны полные данные и что предлагают для контрактников

Упорядоченные реестры помогут определить, сколько людей доступно для работы с ними в рамках мобилизации, где они находятся, каков их возраст и у кого есть отсрочки. Эти сведения нужны ВСУ для планирования рекрутинговой кампании. Отдельно государство сможет учитывать данные об официальном пересечении границы.

Концепция также предусматривает адресную мобилизацию контрактников. Для тех, кто самостоятельно подписывает рекрутинговый контракт, предлагают исключить перевод в другое подразделение. Ивченко объяснил это необходимостью предотвратить злоупотребления внутри ВСУ.

"То есть если ты подписал контракт, тебя не смогут перевести в любое другое подразделение. Чтобы не было злоупотреблений внутри ВСУ в отношении тех, кто самостоятельно подписывает рекрутинговые контракты", – пояснил нардеп.

Как будут применять санкции и что изменят по СЗЧ

Значительного расширения санкций за уклонение, по словам депутата, концепция не предусматривает. После уведомления человека и его неявки будут применять существующие меры. К ним Ивченко отнес блокировку счетов, ограничения административных и банковских услуг, а также возможность забирать водительские удостоверения.

"То есть не будет значительного расширения санкций. Просто учет даст возможность адресно и в цифровом формате делать многие вещи", – заявил Вадим Ивченко.

По случаям самовольного оставления части – СЗЧ – Кабмин предложит изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Депутат связал их с большой нагрузкой на суды и сообщил о расширении полномочий Военной службы правопорядка. Предложения будут рассматривать через комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Ивченко назвал эти меры привлечением к ответственности и объяснил, что самовольное оставление части подводит побратимов, которые рассчитывают на военнослужащего, и приводит к неукомплектованности бригад. Каждая фракция будет определять свою позицию по правительственному законопроекту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бронирование не освобождает от повторной ВВК военнообязанных, которых ранее признали ограниченно годными, но они до сих пор не прошли повторный осмотр. Исключение – люди с официально установленной инвалидностью.