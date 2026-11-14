Бронирование подали, но ответа еще нет: защищен ли работник от мобилизации

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Само по себе представление работодателем списков на бронирование не защищает работника от мобилизации. Пока решение не принято, отсрочка на этом основании не действует: работник остается военнообязанным, которого могут призвать при отсутствии других оснований для нее.

Такую правовую позицию Пятый апелляционный административный суд изложил в сообщении о рассмотрении дела. Постановлением от 29 июня 2026 года суд оставил без удовлетворения жалобу военнослужащего, который оспаривал приказы о мобилизации и зачислении в личный состав, сообщает "Телеграф".

С какой даты начинает действовать бронирование

Право работника на бронирование в связи с трудоустройством и оформленная отсрочка имеют разные правовые последствия. Работа на предприятии, которое может бронировать персонал, сама по себе не присваивает работнику статус забронированного.

"Лицо считается забронированным с даты, указанной в извлечении из приказа Министерства экономики Украины", – отметил Пятый апелляционный административный суд.

По объяснению суда, эта дата обычно совпадает с моментом принятия решения о бронировании. Сведения отображаются в приложении "Дія", электронном реестре "Оберіг" или приложении "Резерв+". Следовательно, отсчет связан с датой в решении, а подача заявления лишь запускает процедуру.

Почему суд не отменил мобилизацию работника

Истец работал электрогазосварщиком в ООО "ХІММІКС ПЛЮС". Он утверждал, что руководитель подал заявление на его бронирование, однако во время оформления территориальный центр комплектования и социальной поддержки издал приказ о призыве, после чего работника зачислили в списки личного состава воинской части.

На момент оспариваемого приказа мужчина не был забронирован. Он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, а в "Резерв+" имел статус военнообязанного. Во время апелляционного рассмотрения суд также установил, что материалы дела не содержали доказательств направления предприятием документа для его бронирования.

В рассматриваемом деле работник оспаривал призыв и зачисление в личный состав воинской части Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Николаевский окружной административный суд отказал в иске 7 апреля 2026 года, а апелляционный суд оставил это решение без изменений. Коллегия судей подчеркнула: если призыв уже состоялся без нарушений правил мобилизации, оснований для восстановления прежнего положения лица нет.

Как получить результат и подтвердить отсрочку

Для критически важных компаний и учреждений срок рассмотрения заявления составляет до трех дней, для государственных органов – до одного дня, объясняет портал "Дія". Работодатель подает данные работников онлайн и подписывает сформированное заявление электронной подписью. Если его готовит уполномоченное лицо, документ должен подписать руководитель предприятия.

По итогам рассмотрения заявитель получает результат по каждому работнику: "забронирован", "не забронирован" с объяснением или "не подлежит бронированию". Статус рассмотрения доступен в личном кабинете, а уведомление о результате поступает на электронную почту и в раздел "Обратите внимание".

Подтверждением бронирования является информация об отсрочке в электронном военно-учетном документе. Забронированный работник может проверить свой статус в "Резерв+" и сформировать такой документ на портале "Дія".

Как сообщал "Телеграф", мужчины, работающие на критически важных предприятиях не теряют бронирование автоматически после пересмотра критериев. В Украине статуса лишатся компании, которые получили его на основаниях, утративших силу.