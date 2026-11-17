В 2026 году предпринимательница зарегистрировала 17 единиц транспорта и полуприцепов

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Менее чем за год бывшая продавщица Галина Гресько получила лесные подряды на 223,5 млн грн. Выйти на торги ей помог отзыв руководителя "Столичного лесного офиса" – филиала, где раньше работал ее муж. В большинстве закупок Гресько побеждала без реальной конкуренции.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Из домохозяек в бизнес-леди: кто помог пенсионерке захватить лесные тендеры на миллионы"

До регистрации ФОП Гресько не работала в лесной отрасли, а ее годовая пенсия составляла 20 тысяч гривен.

Первый крупный заказ – и шесть работников

Галина Гресько зарегистрировала ФОП 18 августа 2025 года, указав основным видом деятельности лесозаготовки. Уже в первом крупном тендере она получила от филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" лоты на 10,6 млн грн.

Для участия в закупке предпринимательница заявила шесть работников: четырех лесорубов и двух трактористов. В списке техники значились две бензопилы Stihl и два колесных трактора. Один трактор она арендовала у собственного работника за 1 000 грн в месяц.

По условиям заказа до 31 декабря 2025 года нужно было заготовить 26,5 тысячи кубометров древесины. Гресько письменно сообщила заказчику, что не планирует привлекать субподрядчиков. Соотношение заявленных ресурсов и объема работ стало одним из главных вопросов расследования.

Отзыв руководителя и работа мужа в лесничестве

С 2016-го по 2020 год Гресько работала в Житомирской области у предпринимательницы Нели Глод. Та занималась розничной торговлей, преимущественно продуктами, напитками и табачными изделиями. В последующие годы Гресько состояла на учете в центре занятости либо получала пенсию.

Подтвердить опыт для первого тендера помог отзыв об исполнении договора от 10 сентября 2025 года на 24,5 тысячи гривен. Его лично подписал руководитель филиала "Столичный лесной офис" Сергей Заец. В документе он положительно оценил профессионализм Гресько и рекомендовал ее к сотрудничеству.

Отзыв руководителя филиала помог Гресько подтвердить опыт для первого тендера

Ее муж Виктор Гресько, согласно материалам НАПК, приведенным в расследовании, с 2016 года работал мастером леса Жужельского лесничества. В последние годы оно входило в тот же филиал. Виктор уволился в июне 2025 года. Позже его жена стала получать заказы на заготовку и вывоз древесины в подразделениях, где он прежде контролировал лесохозяйственные работы.

Виктор Гресько уволился из лесничества в июне 2025 года, а его жена зарегистрировала ФОП в августе. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Лоты без снижения цены

С января по август 2026 года Гресько продолжала выигрывать закупки филиала. Чаще всего она была единственным участником, а если появлялись соперники, они не снижали цену. Некоторые лоты получал другой предприниматель – Василий Коцулим. Среди них – лот на 13,6 млн грн в январской закупке и на 7,2 млн грн в июльской.

По подсчетам расследователей, менее чем за год Гресько выиграла 94,98% тендеров, в которых участвовала, на общую сумму 194,1 млн грн. Издание оценивает фактическую общую сумму заключенных государственных контрактов с учетом НДС в 223,5 млн грн. "Столичный лесной офис" оставался ее единственным крупным заказчиком.

Почти все тендеры, в которых участвовала Гресько, завершились ее победой

Грузовики, недвижимость и новая компания

Согласно сведениям реестра МВД, которые приводит издание, в течение 2026 года на Гресько зарегистрировали четыре DAF XF 480 FT, MAN TGX 18.440, сортиментовоз "УРАЛ 432001" с краном-манипулятором и самосвал "УРАЛ 5557". Еще десять единиц техники – специализированные полуприцепы-лесовозы, тентованные фуры и платформы KOEGEL.

В июне 2026 года Гресько стала единственной собственницей, руководителем и конечным бенефициаром ООО "СелВарт Агро" в селе Малая Цвиля. В сентябре нежилой комплекс общества площадью 3 407,7 кв. м на улице Центральной, 13, и два гектара земли под ним перешли в ее личную собственность.

Под прежним названием "Селварт Консалт" эта компания фигурирует в материалах Высшего антикоррупционного суда по делу о закупках беспилотников для Госспецсвязи в 2023 году. По версии следствия, ее использовали как посредника, чтобы завышать стоимость дронов и выводить средства. Эти события предшествовали переходу фирмы под контроль Гресько.

9 сентября 2026 года предпринимательница зарегистрировала ООО "Вудпрайм" с уставным капиталом 1,5 млн грн. Основной вид деятельности компании – "Лесозаготовки". С 1 октября она стала плательщиком НДС.

Как сообщал "Телеграф", в Сумской области предпринимательница Спицкая без конкуренции получила лесной подряд на 4,27 млн грн, хотя ее основной КВЭД – "Общая уборка домов". Об этом издание писало в материале о закупках лесных работ. Этот случай показывает, что несоответствие заявленного профиля и крупных лесных контрактов встречалось и в других закупках ГП "Леса Украины", но не доказывает связи со случаями Галины Гресько.