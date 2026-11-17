Контрактників пропонують захистити від переведення до інших підрозділів ЗСУ

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Міноборони України представило народним депутатам концепцію змін у мобілізації з акцентом на військовий облік і наповнення системи "Оберіг". Відомості про відстрочки та бронювання пропонують підтягувати автоматично, щоб держава бачила підстави, які вже є у людини.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки та оборони Вадим Івченко. Докладніше читайте в матеріалі "Великої реформи ТЦК не чекайте, але зміни в мобілізації будуть: у Раді розповіли, що буде з ухилянтами та СЗЧ".

Які відомості мають автоматично потрапляти до "Оберегу"

За словами депутата, зараз у системі відображається не вся інформація про чоловіків в Україні, а частина даних надходить із затримкою. Він навів приклад батька трьох дітей: право на відстрочку в нього вже є за законом, але для підтвердження доводиться звертатися до ТЦК по довідки.

"Ця інформація має автоматично підтягуватися до обліку, і в системі "Оберіг" мають бачити, що це батько трьох дітей", – сказав Вадим Івченко.

Вадим Івченко Джерело: facebook.com/vadym1ivchenko

Ще одна ситуація – зміна місця роботи заброньованим працівником. Між зняттям броні на попередньому підприємстві та оформленням на новому людину мобілізують, розповів парламентар. За його словами, такі переходи теж мають відображатися в обліку.

Навіщо потрібні повні дані та що пропонують для контрактників

Упорядковані реєстри допоможуть визначити, скільки людей доступно для роботи з ними в межах мобілізації, де вони перебувають, який їхній вік і хто має відстрочки. Ці відомості потрібні ЗСУ для планування рекрутингової кампанії. Окремо держава зможе враховувати дані про офіційний перетин кордону.

Концепція також передбачає адресну мобілізацію контрактників. Для тих, хто самостійно підписує рекрутинговий контракт, пропонують виключити переведення до іншого підрозділу. Івченко пояснив це необхідністю запобігти зловживанням усередині ЗСУ.

"Тобто якщо ти підписав контракт, тебе не зможуть перевести до будь-якого іншого підрозділу. Щоб не було зловживань усередині ЗСУ щодо тих, хто самостійно підписує рекрутингові контракти", – пояснив нардеп.

Як застосовуватимуть санкції та що змінять щодо СЗЧ

За словами депутата, концепція не передбачає значного розширення санкцій за ухилення. Після повідомлення людини та її неявки застосовуватимуть наявні заходи. До них Івченко відніс блокування рахунків, обмеження адміністративних і банківських послуг, а також можливість забирати водійські посвідчення.

"Тобто значного розширення санкцій не буде. Просто облік дасть змогу адресно й у цифровому форматі робити багато речей", – заявив Вадим Івченко.

Щодо випадків самовільного залишення частини – СЗЧ – Кабмін запропонує зміни до Кримінального процесуального кодексу. Депутат пов’язав їх із великим навантаженням на суди та повідомив про розширення повноважень Військової служби правопорядку. Пропозиції розглядатимуть через комітет з питань правоохоронної діяльності.

Івченко назвав ці заходи притягненням до відповідальності та пояснив, що самовільне залишення частини підводить побратимів, які розраховують на військовослужбовця, і призводить до неукомплектованості бригад. Кожна фракція визначатиме свою позицію щодо урядового законопроєкту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бронювання не звільняє від повторної ВЛК військовозобов’язаних, яких раніше визнали обмежено придатними, але вони досі не пройшли повторний огляд. Виняток – люди з офіційно встановленою інвалідністю.