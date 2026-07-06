Patriot у нас есть, но… Что нужно знать о противодействии российской баллистике

Эксперты рассказали о новой тактике врага и ошибках Украины

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Украинская ПВО во время массированной атаки РФ в ночь на 6 июля не сбила ни одной баллистической ракеты, хотя имеет на вооружении пусковые установки и радары Patriot. И главная причина нулевого ущерба – отсутствие необходимых ракет Patriot.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты.

Два важных момента для перехвата баллистики

Авиационный эксперт Богдан Долинце назвал два фактора, влияющих на выявление и перехват баллистики. Первый – это наличие пусковых установок и радаров для обнаружения. Скорее всего, часть находившихся в Украине пусковых установок и радаров остается в боеспособном состоянии.

"Поэтому возникает второй вопрос – возможности самого физического перехвата. И здесь ключевым фактором является наличие именно противоракет типа Patriot, которые предназначены для противодействия баллистике", – отметил он.

Эксперт уточнил, что комплексы Patriot способны совершать такой перехват в радиусе 30-50 км. Этого достаточно, чтобы защищать Киев и соседние города.

Богдан Долинце. Фото: TheWays

"Отсутствие таких перехватов может свидетельствовать лишь об одном – сегодня в Украине отсутствуют ракеты типа Patriot, которые предназначены для противодействия баллистике. А другая версия ракет, то есть версия ракет Patriot и Patriot 2 (Украина имеет американские ракеты семейства PAC-2, в частности модификации GEM-T, для перехвата аэродинамических целей и PAC-3, включая версию MSE, для поражения сложных баллистических и гиперзвуковых ракет — ред.), они не предназначены для этого", – сказал он.

По словам Долинце, аэробаллистические ракеты и ракеты с квазибаллистической траекторией, которые использует РФ, даже для Patriot являются довольно сложной задачей. "Поэтому можем констатировать, что запасы, которые у Украины были, уже иссякли, а те ракеты в комплексы ПВО, которые поставляли Украине, – не способны противодействовать таким целям", – резюмировал он.

Россияне изменили тактику массированных атак

В свою очередь, политолог и военный эксперт Дмитрий Снегиревв комментарии "Телеграфу" обратил внимание на то, что россияне работают "с колес". Данные обломков свидетельствуют, что ракеты используют не из складов накопления, а производящиеся в настоящее время.

После заявления, что у нас проблемы с ракетами-перехватчиками, враг сразу изменил тактику нанесения ударов, сместив акценты с беспилотников, масштабировав удары с использованием баллистических и крылатых ракет. Вместе с тем, ракетный арсенал Москва способна пополнять не только за счет собственного ВПК, но и получать из КНДР KN-23 и KN-25.

Дмитрий Снегирев. Фото: Открытые источники

"Еще один момент, почему мы не сбиваем российскую баллистику. Почему мы на пятом году войны еще не подняли вопрос передачи нам лицензий на производство антибаллистики не Соединенными Штатами, а европейскими производителями – SAMP/T, это Франция и Италия? Почему мы, как бараны, бьемся в ворота Соединенных Штатов, прекрасно понимая, что они нам не дадут лицензию на производство по ряду причин?" – спрашивает он.

Снегирев добавил, что в таком случае Украина могла бы прикрыть SAMP/T, которые имеют лучшие тактико-технические характеристики лучше, чем у Patriot, свои стратегические объекты.

Просчитались в главных целях?

Военный эксперт также обратил внимание на то, что тактика нанесения ударов по территории Российской Федерации вызывает множество вопросов.

"Имея возможность нанесения ударов по территории РФ с использованием БПЛА и крылатых ракет FP-5, мы сосредоточили основное внимание на уничтожении нефтеперерабатывающей отрасли страны-оккупанта. При этом прекрасно понимая, что есть проблемы с ракетами-перехватчиками, а это касается общемировой тенденции, потому что ВПК Соединенных Штатов имеет возможность производства только до 500 ракет-перехватчиков PAC3-MSE", – подчеркнул он.

По мнению Снегирева, вместо масштабирования ударов по предприятиям ВПК, которые производят крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, Украина бьет по предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли, потому что это яркая картинка.

"Довольно много вопросов вызывает даже последний удар "Фламинго" по Воткинскому заводу. Все пять "Фламинго" были перехвачены. В чем был смысл запускать исключительно крылатые ракеты, а не нанести комплексный удар с использованием дронов-обманок, ударных беспилотников самолетного типа для прорыва системы ПВО Российской Федерации?" – спрашивает он.

У Украины есть возможность нанесения ударов до 400 беспилотниками в комплексной, так называемой "звездной атаке" в несколько волн. Если подробнее, то первая волна – это беспилотники-обманки, вторая – ударные беспилотники самолетного типа, затем – крылатые ракеты. По мнению эксперта, ни одна система ПВО не выдержит такой интенсивности удара: 400 беспилотников по одной цели плюс крылатые ракеты.

"Эти удары можно было наносить волнами несколько дней, просто снесли бы предприятия ВПК, задействованные в масштабировании выпуска крылатых баллистических ракет. Российское ПВО не отвечает тем вызовам, которые сейчас стоят", — отметил Снегирев.

Он добавил, что возможность нейтрализации крылатых ракет у врага ограничена, а баллистики, по данным самой российской стороны, осталось до 30 ЗРК С-400, С-500. Это говорит об очаговом характере системы российской ПВО и недостаточности вооружения.

Напомним, самый мощный в России Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в более чем 2500 километрах от украинской границы, попал под атаку дронов. На предприятии вспыхнул мощный пожар.