Patriot в нас є, але… Що треба знати про протидію російській балістиці

Експерти розповіли про нову тактику ворога та помилки України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українська ППО під час масованої атаки РФ у ніч проти 6 липня не збила жодної балістичної ракети, хоча має на озброєнні пускові установки та радари Patriot. І головна причина нульового збиття — відсутність необхідних ракет Patriot.

Про це "Телеграфу" розповіли експерти.

Два важливі моменти для перехоплення балістики

Авіаційний експерт Богдан Долінце назвав два фактори, що впливають на виявлення та перехоплення балістики. Перший – це наявність пускових установок і радарів для виявлення. Скоріше за все, частина пускових установок та радарів, які були в Україні, залишається в боєздатному стані.

"Тому виникає друге питання – можливості самого фізичного перехоплення. І тут ключовим фактором є наявність саме протиракет типу Patriot, які призначені для протидії балістиці", – зазначив він.

Експерт уточнив, що комплекси Patriot здатні здійснювати таке перехоплення в радіусі 30-50 км. Цього достатньо, щоб захищати Київ та сусідні міста.

Богдан Долінце. Фото: TheWays

"Відсутність таких перехоплень може свідчити лише про одне – сьогодні в Україні відсутні ракети типу Patriot, які призначені для протидії балістиці. А інша версія ракет, тобто версія ракет Patriot та Patriot 2 (Україна має американські ракети сімейства PAC-2, зокрема модифікації GEM-T, для перехоплення аеродинамічних цілей та PAC-3, включно з версією MSE, які спеціалізуються на ураженні складних балістичних і гіперзвукових ракет — ред.), вони не призначені для цього", – сказав він.

За словами Долінце, аеробалістичні ракети та ракети з квазібалістичною траєкторією, які використовує РФ, навіть для Patriot є доволі складною задачею. "Тому можемо констатувати, що запаси, які Україна мала, вже вичерпалися, а ті ракети до комплексів ППО, які постачали Україні, – не здатні протидіяти таким цілям", – резюмував він.

Росіяни змінили тактику масованих атак

Своєю чергою, політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі "Телеграфу" звернув увагу на те, що росіяни працюють "з коліс". Дані уламків свідчать, що ракети використовують не зі складів накопичення, а ті, що виробляють поточно.

Після заяви, що у нас проблеми з ракетами-перехоплювачами, ворог одразу змінив тактику завдання ударів, змістивши акценти з безпілотників, масштабувавши удари з використанням балістичних і крилатих ракет. Разом з тим ракетний арсенал Москва здатна поповнювати не тільки за рахунок власного ВПК, але й отримувати з КНДР KN-23 та KN-25.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Відкриті джерела

"Ще один момент, чому ми не збиваємо російську балістику. Чому ми на п'ятому році війни ще не порушили питання передачі нам ліцензій на виробництво антибалістики не Сполученими Штатами, а європейськими виробниками – SAMP/T, це Франція та Італія? Чому ми, як барани, б'ємося в ворота Сполучених Штатів, прекрасно розуміючи, що вони нам не дадуть ліцензію на виробництво з низки причин?" – запитує він.

Снєгирьов додав, що в такому разі Україна могла б прикрити SAMP/T, які мають кращі тактико-технічні характеристики кращі, аніж у Patriot, свої стратегічні об'єкти.

Прорахувались в головних цілях?

Військовий експерт також звернув увагу на те, що тактика завдання ударів по території Російської Федерації викликає багато запитань.

"Маючи можливість завдання ударів по території РФ з використанням БПЛА і крилатих ракет FP-5, ми зосередили основну увагу на знищенні нафтопереробної галузі країни-окупанта. При цьому прекрасно розуміючи, що є проблеми з ракетами-перехоплювачами, а це стосується загальносвітової тенденції, бо ВПК Сполучених Штатів має можливість виробництва лишень до 500 ракет-перехоплювачів PAC3-MSE", – наголосив він.

На думку Снєгірьова, замість масштабування ударів по підприємствах ВПК, які виробляють крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети, Україна б'є по підприємствах нафтопереробної галузі, бо це – яскрава картинка.

"Досить багато запитань викликає навіть останній удар "Фламінго" по Воткінському заводу. Усі п'ять "Фламінго" були перехоплені. Чому був сенс запускати виключно крилаті ракети, а не здійснювати комплексний удар з використанням дронів-обманок, ударних безпілотників літакового типу для прориву системи ППО Російської Федерації?" – питає він.

Україна має можливість завдання ударів до 400 безпілотниками у комплексній, так званій "зірковій атаці" у декілька хвиль. Якщо детальніше, то перша хвиля – це безпілотники-обманки, друга – ударні безпілотники літакового типу, потім – крилаті ракети. На думку експерта, жодна система ППО не витримає такої інтенсивності удару: 400 безпілотників по одній цілі, плюс крилаті ракети.

"Ці удари можна було наносити хвилями декілька днів, просто знесли б підприємства ВПК, залучені в масштабуванні випуску крилатих балістичних ракет. Російська ППО не відповідає тим викликам, які наразі стоять", – зауважив Снєгірьов.

Він додав, що можливість нейтралізації крилатих ракет у ворога обмежена, а балістики, за даними самої російської сторони, залишилося до 30 ЗРК С-400, С-500. Це говорить про осередковий характер системи російської ППО та недостатність озброєння.

Нагадаємо, найпотужніший у Росії Омський нафтопереробний завод, розташований за понад 2500 кілометрів від українського кордону, потрапив під атаку дронів. На підприємстві спалахнула потужна пожежа.