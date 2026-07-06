Patriot не нужны? Что действительно необходимо Украине для защиты от ракетных ударов РФ

Эксперты предлагают вместо охоты на стрелы бить по лучнику

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Гораздо дальновиднее не пытаться сбить российскую баллистику на подступах к Киеву, а уничтожать пусковые установки и соответствующие производства в РФ. В таком случае Украина даже не будет нуждаться в ПАК-3 (усовершенствованная ракета-перехватчик для ЗРК Patriot для уничтожения баллистических ракет типа "Искандер" и "Кинжал").

Для этого необходимы собственная баллистика, современные средства разведки и дальнобойное вооружение, объяснили эксперты.

Уничтожение лучника, а не каждой стрелы

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегиревв комментарии "Телеграфу" назвал такой подход тактикой уничтожения лучника, а не каждой стрелы.

"Нужно бить не по каждой ракете, а по предприятиям ВПК или пусковым установкам на момент их развертывания. Тем более возможности есть. Соединенные Штаты передают нам разведданные в режиме 24/7, а благодаря инновационным технологиям наших партнеров мы имеем возможность обрабатывать разведданные в течение 15 минут. Этого более чем достаточно для принятия решений по нанесению удара по пусковым установкам. Если нет возможности сбивать каждую ракету – уничтожайте пусковые установки и заводы по их производству", – подытожил он.

Дмитрий Снегирев. Фото: Открытые источники

Три составляющих предотвращения ракетной угрозы

Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что стратегия противодействия не средствам, а пусковым установкам и носителям всегда более рациональна. Ведь она позволяет не только сократить боекомплект, но и уничтожить саму платформу-носитель, которые в России тоже не безграничны. Он добавил, что их производство усложнено существующими санкциями.

"Но с другой стороны, враг тоже понимает риски и пытается максимально скрыть и сохранить свои установки и боекомплект. Поэтому охота на такие пусковые установки баллистических средств является довольно непростой задачей. Раньше Украина разными средствами поражала успешно эти установки. Но это были единичные случаи", – сказал эксперт.

По мнению Долинце, чтобы эффективно поражать эти установки перед подготовкой к удару или во время удара, необходимо иметь с одной стороны собственную баллистику, также скоростную, способную быстро развернуться, нанести удар по соответствующему пункту дислокации или подготовке к запуску, а с другой – средства для обнаружения этих пусковых.

Богдан Долинце. Фото: TheWays

"Враг ведь осуществляет подготовку и запуск не в полях и лугах, а часто использует лесистую местность. И обнаружение ракеты, как правило, происходит, когда она уже вышла из пусковой установки, набрала определенную высоту. А в этот момент пусковая установка уже может покидать точку запуска", — пояснил он.

И потому вопрос о наличии дальних радиолокационных обзоров, позволяющих быстрее выявлять пусковые установки к моменту запуска и предоставить дополнительный ресурс для поражения таких установок, является актуальным.

"Третья важная составляющая — это наличие самих ракет для поражения. Чтобы иметь возможность поражать, необходимо иметь ракеты типа ATACMS (к сожалению, долгое время Украина не получала дополнительных ракет данного типа), и предыдущие успешные удары с применением этих ракет были связаны именно с их поставкой. Если говорить о собственной баллистике, то серийных изделий, которые позволили бы выполнять такие задачи, Украина, к сожалению, пока не имеет", – отметил эксперт.

Ранее эксперты назвали причины того, что украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты во время массированной атаки РФ в ночь на 6 июля. Отсутствие ракет Patriot, предназначенных для противодействия баллистике, является далеко не единственной причиной такого результата.