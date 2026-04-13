Военные могут начать получать новую денежную надбавку: что предлагают в Раде
Инициатором законопроекта стал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко
Украинские военные могут получить денежную надбавку во время военного положения. Таким образом народные депутаты хотят поддержать физическую выносливость и состояние организма защитников.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован 13 апреля в Верховной Раде Украины. Речь о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Цель — введение целевой денежной надбавки военнослужащим во время действия военного положения (особого периода).
В настоящий момент размер надбавки и их механизм выплат пока остается неизвестным. Инициатором законопроекта стал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.
