Военные могут начать получать новую денежную надбавку: что предлагают в Раде

Денис Подставной
Верховная Рада Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинские военные могут получить денежную надбавку во время военного положения. Таким образом народные депутаты хотят поддержать физическую выносливость и состояние организма защитников.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован 13 апреля в Верховной Раде Украины. Речь о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Цель — введение целевой денежной надбавки военнослужащим во время действия военного положения (особого периода).

В настоящий момент размер надбавки и их механизм выплат пока остается неизвестным. Инициатором законопроекта стал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Законопроект о надбавках
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предлагается урегулировать порядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК. Закон предлагают дополнить новой статьей 22-1, которая бы регулировала порядок проверки военно-учетных документов и вручение повесток. Также предлагается документально зафиксировать запрет на применение силы в ходе таких проверок.

