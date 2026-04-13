Військові можуть почати отримувати нову грошову надбавку: що пропонують у Раді

Ініціатором законопроекту став нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко

Українські військові можуть отримати грошову надбавку під час воєнного стану. У такий спосіб народні депутати хочуть підтримати фізичну витривалість та стан організму захисників.

Відповідний законопроєкт зареєстровано 13 квітня у Верховній Раді України. Мова про внесення змін до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Мета — запровадження цільової грошової надбавки військовослужбовцям під час дії воєнного стану (особливого періоду).

Наразі розмір надбавки та їх механізм виплат поки що залишається невідомим. Ініціатором законопроєкта став нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні пропонується врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК. Закон пропонують доповнити новою статтею 22-1, яка б регулювала порядок перевірки військово-облікових документів та вручення повісток. Також пропонується документально зафіксувати заборону застосування сили під час таких перевірок.