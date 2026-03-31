Надо готовиться к ударам по водоснабжению: Коваленко рассказал об угрозе для двух областей

Обозреватель рассказал, как россияне выбирают цели для налетов

На фоне сообщений о подготовке россиян к ударам по системам водоснабжения и канализации в Кировоградской и Днепропетровской областях возникает вопрос: насколько реальна угроза и к чему стоит готовиться украинцам.

Как объяснил "Телеграфу" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, риск подобной атаки действительно есть, особенно с приближением лета и жары.

Почему системы водоснабжения — логическая цель для атак

Он напомнил о предупреждении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет пытаться бить именно по таким объектам в ближайшее время.

"И это в каком-то смысле логично, потому что мы сейчас приближаемся уже к весенне-летнему периоду. Особенно летом – это будет жара, россияне будут пытаться катализировать террор уже не через удары по нашей энергетике, что более актуально на отопительный сезон, осенне-зимний период, а постараются делать ставку именно на то, чтобы оставить нас без воды", – пояснил Коваленко.

По его словам, в каждом населенном пункте есть свои отдельно взятые проблемные моменты, связанные с водоснабжением. И дело в том, что все местные лидеры общественного мнения, журналисты и чиновники об этом знают.

"Кто-то их пытается решить, а кто-то, прошу прощения, забивает на это болт. К этому пытаются привлекать внимание опять те же лидеры общественного мнения. Мол, надо что-то с этим делать, надо как-то это диверсифицировать, защитить. Что-то нужно сделать, чтобы минимизировать риски", – сказал обозреватель.

Как россияне находят проблемные объекты

Украинское информационное пространство постоянно мониторят российские спецслужбы, обращающие внимание на проблемные объекты и районы.

"Соответственно, я считаю, что с одной стороны мы пытаемся привлекать внимание к проблеме в той же Кировоградской области или другой. (…) А с другой мы подтверждаем ту предварительную разведывательную информацию, которая есть у российских оккупантов", — подчеркнул Коваленко.

Таким образом, они обнаруживают проблемные регионы, где можно давить, бить и использовать их для террора гражданского населения в вопросах водообеспечения.

Александр Коваленко

"Я, например, очень хорошо знаю как по областному центру, так и по районам Одесской области, какие у нас в вопросах воды есть проблемы. Эти проблемы известны еще со времен Второй мировой войны. Они очень медленно решались все это время. И если ими воспользоваться врагу, то соответственно он будет иметь результат от такого террора", — пояснил обозреватель.

Он уточнил, что если поднимать вопрос конкретизировано, это позволит врагу убедиться, что он прав, что эта проблема остается, и будет бить именно туда.

Пример энергетического террора

Коваленко провел параллель с энергетическим террором Украины, который сначала выглядел очень непрофессионально. Когда в октябре 2022 года начались первые массированные удары, они создали условия для блэкаута на неделю-две по некоторым регионам. Но мы очень быстро это все восстановили и в течение следующих примерно двух лет удары по энергетике не дали такого результата.

"То есть был первичный эффект, а были ошибки этих ударов со стороны россиян. (…) Если бы еще в 2022 году я сказал: "Ой, какие-то россияне дебилы, они не понимают, как бить по нашей энергетике, я вам сейчас расскажу, как это надо", результат был бы совсем другой. За мной, возможно, даже СБУ приехало бы, и это было бы правильно", – объяснил обозреватель.

Он добавил, что даже сейчас, если говорить о проблемных моментах в нашей энергетике, россияне могут ударить туда, где что-то не защищено или не диверсифицировано. По итогам это будет работать только против нас.

Что делать при ударах по водоснабжению

С одной стороны, проблемы есть, отметил Коваленко, а с другой – открыто говорить о них нельзя, потому что россияне подтвердят свою доразведывательную информацию. А что делать, если Россия пойдёт путём водного террора?

Худшей стратегией он назвал поведение мэра Киева Виталия Кличко, который зимой призвал жителей столицы выезжать из города из-за проблем со светом и отоплением. По мнению Коваленко, если есть проблемные регионы, где действительно может возникнуть критическая ситуация, нужно не говорить: "О, вы знаете, вот завтра по вам ударят, вжарят и вы останетесь без воды, поэтому просто готовьтесь к этому".

"Надо объяснять, если не будет воды, что нужно готовить, как нужно заготавливать воду, и какая она нужна: техническая вода, питьевая вода, чтобы помыться, помыть посуду или что-то другое сделать. Сколько нужно на человека в сутки воды. Объяснение всех этих процессов подготовки к трудным моментам", – сказал он.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин рассказал, что россияне меняют тактику своих ударов. В свою очередь Украина строит объекты защиты для инфраструктуры водоснабжения.