Треба готуватись до ударів по водопостачанню: Коваленко розповів про загрозу для двох областей

Оглядач розповів, як росіяни вибирають цілі для нальотів

На тлі повідомлень про підготовку росіян до ударів по системах водопостачання та каналізації у Кіровоградській та Дніпропетровській областях постає питання: наскільки реальною є загроза і до чого варто готуватися українцям.

Як пояснив "Телеграфу" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ризик подібної атаки справді є, особливо з наближенням літа та спеки.

Чому системи водопостачання – логічна мета для атак

Він нагадав про попередження президента України Володимира Зеленського про те, що Росія буде намагатися бити саме по таких об'єктах найближчим часом.

"І це в якомусь сенсі логічно, тому що ми зараз наближаємось вже до весняно-літнього періоду. Особливо влітку – це буде спека, росіяни будуть намагатися каталізувати терор вже не через удари по нашій енергетиці, що більш актуально на опалювальний сезон, осінньо-зимовий період, а намагатимуться робити ставку саме на те, щоб залишити нас без води", – пояснив Коваленко.

За його словами, у кожному населеному пункті є свої якісь окремо взяті проблемні моменти, пов'язані з водозабезпеченням. І річ у тому, що усі місцеві лідери суспільної думки, журналісти та чиновники знають про це.

"Хтось їх намагається вирішити, а хтось, перепрошую, забиває на це болт. До цього намагаються привертати увагу знову ж таки ті ж самі лідери суспільної думки. Мовляв, треба щось з цим робити, треба якось це диверсифікувати, захистити. Щось треба зробити, щоб мінімізувати ризики", – сказав оглядач.

Як росіяни знаходять проблемні обʼєкти

Український інформаційний простір постійно моніторять російські спецслужби, які звертають увагу на проблемні об'єкти та райони.

"Відповідно, я вважаю, що з одного боку ми намагаємось привертати увагу до проблеми в тій же самій Кіровоградській області чи іншій. (…) А з іншого ми підтверджуємо ту попередню розвідувальну інформацію, яка є у російських окупантів", – наголосив Коваленко.

Таким чином вони виявляють проблемні регіони, де можна тиснути, бити та використовувати їх для терору цивільного населення в питаннях водозабезпечення.

Олександр Коваленко

"Я, наприклад, дуже добре знаю, як по обласному центру, так і по районах Одеської області, які в нас в питаннях води є проблеми. Ці проблеми відомі ще з часів Другої світової війни. Вони дуже повільно вирішувались весь цей час. І якщо ними скористуватися ворогу, то відповідно він буде мати результат від такого терору", – пояснив оглядач.

Він уточнив, що якщо порушувати питання конкретизовано, то це дозволить ворогу впевнитись, що він правий, що ця проблема залишається і битиме саме туди.

Приклад енергетичного терору

Коваленко провів паралель з енергетичним терором України, який спочатку виглядав дуже непрофесійно. Коли у жовтні 2022 року почалися перші масовані удари, вони створили умови для блекауту на тиждень-два по деяких регіонах. Але ми дуже швидко це все відновили і протягом наступних приблизно двох років удари по енергетиці не мали такого результату.

"Тобто був первинний ефект, а були помилки цих ударів з боку росіян. (…) Якби ще у 2022 році я сказав: "Ой, якісь росіяни дебіли, вони не розуміють, як бити по нашій енергетиці, я вам зараз розповім, як це треба", результат був би зовсім інший. За мною, мабуть, навіть СБУ приїхало б, і це було б правильно", – пояснив оглядач.

Він додав, що навіть зараз, якщо говорити про проблемні моменти в нашій енергетиці, росіяни можуть вдарити туди, де щось не захищено чи не диверсифіковано. За підсумками це буде працювати тільки проти нас.

Що робити у разі ударів по водопостачанню

З одного боку проблеми є, зазначив Коваленко, а з іншого – відкрито говорити про них не можна, бо росіяни підтвердять свою дорозвідувальну інформацію. А що робити, якщо Росія піде шляхом водного терору?

Найгіршою стратегією він назвав поведінку мера Києва Віталія Кличка, який узимку закликав жителів столиці виїжджати з міста через проблеми зі світлом та опаленням. На думку Коваленка, якщо є проблемні регіони, де дійсно може виникнути критична ситуація, треба не говорити: "О, ви знаєте, от завтра по вас вдарять, вжарять і ви залишитесь без води, тому просто готуйтесь до цього".

"Треба пояснювати, якщо не буде води, що треба готувати, як треба заготовляти воду, та яка вона потрібна: технічна вода, питна вода, щоб помитися, помити посуд чи щось інше зробити. Скільки треба на людину на добу води. Пояснення всіх цих процесів підготовки до скрутних моментів", – сказав він.

Раніше очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин розповів, що росіяни змінюють тактику своїх ударів. Своєю чергою, Україна будує об’єкти захисту для інфраструктури водопостачання.