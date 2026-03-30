Энергетический тыл приграничья: как общины Черниговщины и Сумщины учатся строить собственную независимость

На местах не хватает квалифицированных кадров

В Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижнего 25 февраля 2026 состоялась знаковая презентация энергоэффективных решений для общин Черниговской и Сумской областей. Мероприятие, организованное при содействии Благотворительного фонда "Вместе с Kernel", объединило представителей местного самоуправления, крупного бизнеса и международных доноров вокруг одной цели: сделать приграничные регионы энергетически устойчивыми.

Восстановление через децентрализацию

Для общин Черниговщины и Сумщины вопрос энергетики давно вышел за пределы коммунальных услуг — это вопрос выживания и безопасности. Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры требуют принципиально нового подхода: перехода от централизованной системы к распределенной генерации. Однако, как показала дискуссия, на пути к "зеленому" переходу стоит не только дефицит средств, но и критическая нехватка экспертных знаний на местах.

Социально ответственный бизнес как драйвер перемен

Компания "Kernel" выступила не просто спонсором, а стратегическим партнером общин. В современных реалиях роль крупного бизнеса трансформируется: он становится мостиком между техническими решениями и реальными потребностями людей. Поддержка таких проектов — инвестиция в стабильность регионов, где энергоэффективность предприятий и общин должна работать как единый организм.

"Мы видим свою миссию в усилении возможностей общин. Энергоэффективность — это не только новые лампы или изоляция, это способность общины самостоятельно обеспечивать свои больницы, школы и водоканалы светом и теплом независимо от внешних обстоятельств", — отмечают организаторы.

Участники презентации

Главный вызов – дефицит навыков

Одной из ключевых тем мероприятия стало отсутствие у представителей общин специфических компетенций. Иметь желание установить солнечную станцию или биогазовую установку недостаточно.

Общинам не хватает:

1.Навыков разработки местных энергетических планов (МЭП): Понимание баланса потребления и генерации в пределах ОТГ.

2. Проектного менеджмента: Умение превратить идею в технико-экономическое обоснование (ТЭО), которое примет банк или донор.

3. Юридическая грамотность: Знание аспектов лицензирования хранения энергии и работы на рынке в статусе "активного потребителя".

Партнерская поддержка: Кто готов инвестировать?

Мероприятие стало уникальной площадкой для прямого диалога. К обсуждению присоединились мощные игроки:

ПРООН (UNDP) и GIZ: Представили возможности технической поддержки и грантового софинансирования.

UNICEF: Акцентировались на обеспечении энергетической автономности социальных объектов для детей.

Ощадбанк: предложил финансовые инструменты и льготное кредитование по внедрению энергоэффективных мер.

Наличие таких партнеров подтверждает: ресурсы в мире есть, но они "идут" только под качественно подготовленные проекты и прозрачное управление.

Презентация в КШГУ имени Сергея Нижнего показала, что будущее украинской энергетики за распределенной генерацией и разумным управлением на местах. Образовательные проекты, обучающие лидеров общин проектному менеджменту и энергетическому планированию, не менее важны, чем поставки генераторов. Ведь энергонезависимость начинается не с панели на крыше, а со специалиста, знающего, как эта панель изменит жизнь его общины.