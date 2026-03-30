Энергетический тыл приграничья: как общины Черниговщины и Сумщины учатся строить собственную независимость
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На местах не хватает квалифицированных кадров
В Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижнего 25 февраля 2026 состоялась знаковая презентация энергоэффективных решений для общин Черниговской и Сумской областей. Мероприятие, организованное при содействии Благотворительного фонда "Вместе с Kernel", объединило представителей местного самоуправления, крупного бизнеса и международных доноров вокруг одной цели: сделать приграничные регионы энергетически устойчивыми.
Восстановление через децентрализацию
Для общин Черниговщины и Сумщины вопрос энергетики давно вышел за пределы коммунальных услуг — это вопрос выживания и безопасности. Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры требуют принципиально нового подхода: перехода от централизованной системы к распределенной генерации. Однако, как показала дискуссия, на пути к "зеленому" переходу стоит не только дефицит средств, но и критическая нехватка экспертных знаний на местах.
Социально ответственный бизнес как драйвер перемен
Компания "Kernel" выступила не просто спонсором, а стратегическим партнером общин. В современных реалиях роль крупного бизнеса трансформируется: он становится мостиком между техническими решениями и реальными потребностями людей. Поддержка таких проектов — инвестиция в стабильность регионов, где энергоэффективность предприятий и общин должна работать как единый организм.
"Мы видим свою миссию в усилении возможностей общин. Энергоэффективность — это не только новые лампы или изоляция, это способность общины самостоятельно обеспечивать свои больницы, школы и водоканалы светом и теплом независимо от внешних обстоятельств", — отмечают организаторы.
Главный вызов – дефицит навыков
Одной из ключевых тем мероприятия стало отсутствие у представителей общин специфических компетенций. Иметь желание установить солнечную станцию или биогазовую установку недостаточно.
Общинам не хватает:
1.Навыков разработки местных энергетических планов (МЭП): Понимание баланса потребления и генерации в пределах ОТГ.
2. Проектного менеджмента: Умение превратить идею в технико-экономическое обоснование (ТЭО), которое примет банк или донор.
3. Юридическая грамотность: Знание аспектов лицензирования хранения энергии и работы на рынке в статусе "активного потребителя".
Партнерская поддержка: Кто готов инвестировать?
Мероприятие стало уникальной площадкой для прямого диалога. К обсуждению присоединились мощные игроки:
- ПРООН (UNDP) и GIZ: Представили возможности технической поддержки и грантового софинансирования.
- UNICEF: Акцентировались на обеспечении энергетической автономности социальных объектов для детей.
- Ощадбанк: предложил финансовые инструменты и льготное кредитование по внедрению энергоэффективных мер.
Наличие таких партнеров подтверждает: ресурсы в мире есть, но они "идут" только под качественно подготовленные проекты и прозрачное управление.
Презентация в КШГУ имени Сергея Нижнего показала, что будущее украинской энергетики за распределенной генерацией и разумным управлением на местах. Образовательные проекты, обучающие лидеров общин проектному менеджменту и энергетическому планированию, не менее важны, чем поставки генераторов. Ведь энергонезависимость начинается не с панели на крыше, а со специалиста, знающего, как эта панель изменит жизнь его общины.