Енергетичний тил прикордоння: як громади Чернігівщини та Сумщини вчаться будувати власну незалежність

На місцях не вистачає кваліфікованих кадрів

В Київській школі державного управління імені Сергія Нижного 25 лютого 2026 року відбулася знакова презентація енергоефективних рішень для громад Чернігівської та Сумської областей. Захід, організований за сприяння Благодійного фонду "Разом з Kernel", об’єднав представників місцевого самоврядування, великого бізнесу та міжнародних донорів навколо однієї мети: зробити прикордонні регіони енергетично стійкими.

Відновлення через децентралізацію

Для громад Чернігівщини та Сумщини питання енергетики давно вийшло за межі комунальних послуг — це питання виживання та безпеки. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури вимагають принципово нового підходу: переходу від централізованої системи до розподіленої генерації. Проте, як показала дискусія, на шляху до "зеленого" переходу стоїть не лише дефіцит коштів, а й критичний брак експертних знань на місцях.

Соціально відповідальний бізнес як драйвер змін

Компанія "Kernel" виступила не просто спонсором, а стратегічним партнером громад. В сучасних реаліях роль великого бізнесу трансформується: він стає містком між технічними рішеннями та реальними потребами людей. Підтримка таких проєктів — це інвестиція у стабільність регіонів, де енергоефективність підприємств та громад має працювати як єдиний організм.

"Ми бачимо свою місію у посиленні спроможності громад. Енергоефективність — це не лише про нові лампи чи ізоляцію, це про здатність громади самостійно забезпечувати свої лікарні, школи та водоканали світлом і теплом незалежно від зовнішніх обставин", — зазначають організатори.

Учасники презентації

Головний виклик — дефіцит навичок

Однією з ключових тем заходу стала відсутність у представників громад специфічних компетенцій. Мати бажання встановити сонячну станцію чи біогазову установку — недостатньо.

Громадам бракує:

1.Навичок розробки місцевих енергетичних планів (МЕП): Розуміння балансу споживання та генерації в межах ОТГ.

2. Проєктного менеджменту: Вміння перетворити ідею на техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), яке прийме банк чи донор.

3. Юридичної грамотності: Знання аспектів ліцензування зберігання енергії та роботи на ринку в статусі "активного споживача".

Партнерська підтримка: Хто готовий інвестувати?

Захід став унікальним майданчиком для прямого діалогу. До обговорення долучилися потужні гравці:

ПРООН (UNDP) та GIZ: Презентували можливості технічної підтримки та грантового співфінансування.

UNICEF: Акцентували на забезпеченні енергетичної автономності соціальних об’єктів для дітей.

Ощадбанк: Запропонував фінансові інструменти та пільгове кредитування для впровадження енергоефективних заходів.

Наявність таких партнерів підтверджує: ресурси у світі є, але вони "йдуть" лише під якісно підготовлені проєкти та прозоре управління.

Презентація в КШДУ імені Сергія Нижного показала, що майбутнє української енергетики — за розподіленою генерацією та розумним управлінням на місцях. Освітні проєкти, що навчають лідерів громад проєктному менеджменту та енергетичному плануванню, є не менш важливими, ніж постачання генераторів. Адже енергонезалежність починається не з панелі на даху, а з фахівця, який знає, як ця панель змінить життя його громади.