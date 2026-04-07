Показали "темний бік" Місяця та встановили історичний рекорд. Місія Artemis II повертається (фото і відео)

Востаннє люди бачили зворотний бік Місяця ще у 1972 році

Астронавти місії Artemis II успішно здійснили обліт Місяця. Вони встановили новий рекорд найвіддаленішого перебування людини в космосі за всю історію.

Про це заявила астронавтка Крістіна Кох в ході трансляції NASA. В ході обльоту Місяця космічний корабель Orion досяг відстані 406 764 км від Землі. Місія Artemis II офіційно перевершила рекорд дальності польоту пілотованого апарату, встановлений астронавтами Apollo 13 у 1970 році (400 172 км).

Коли корабель перебував у радіотіні за зворотним боком Місяця зв'язок із центром управління перервався на 40 хвилин. Одразу після відновлення контакту астронавтка Крістіна Кох звернулася до Землі з посланням.

Коли ми розпочали цей політ до Місяця, я сказала, що ми не покидаємо Землю, а обираємо її. І це правда. Ми будемо досліджувати. Ми будемо будувати. Ми будемо будувати кораблі. Ми знову відвідаємо Землю. Ми побудуємо наукові аванпости. Ми будемо керувати марсоходами. Ми будемо займатися радіоастрономією. Ми будемо засновувати компанії. Ми будемо розвивати промисловість. Ми будемо надихати. Але в кінцевому підсумку ми завжди обиратимемо Землю. Ми завжди обиратимемо один одного, — сказала вона

Астронавти вперше за 50 років показали зворотний бік Місця

Члени команди Artemis II опублікували новий знімок, на якому одночасно видно і ближню, і далеку сторони супутника Землі. Праворуч на фото ми бачимо знайомий нам бік Місяця з темними "плямами", які добре видно із Землі. Ліворуч — його зворотна сторона.

Нове фото Місяця

Востаннє люди могли бачити зворотний бік Місяця ще під час місії Apollo 17 у 1972 році.

Перший за 50 років політ до Місяця — що відомо про місію Artemis II

Artemis II — це перша пілотована місія NASA до Місяця за 54 роки. До складу екіпажу увійшли четверо астронавтів: троє американців та канадець. Рід Віземан – командир місії, Віктор Гловер – пілот, Крістіна Кох і Джеремі Генсен – спеціалісти місії.

Екіпаж місії Artemis II

Вихід на орбіту Місяця та висадка на ньому не передбачені місією. Проте вона є важливим етапом перед висадкою людей на поверхню Місяця в межах наступних місій програми NASA.

Запуск "Оріона" 2 квітня

Корабель, як і було заплановано, облетів навколо супутника Землі та використає його гравітацію, щоб повернутися додому. Корабель Orion розпочав траєкторію повернення додому.

