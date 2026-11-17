У 2026 році підприємниця зареєструвала 17 одиниць транспорту та напівпричепів

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Менш ніж за рік колишня продавчиня Галина Гресько отримала лісові підряди на 223,5 млн. грн. Вийти на торги їй допоміг відгук керівника "Столичного лісового офісу" – філії, де раніше працював її чоловік. У більшості закупівель Гресько перемагала без реальної конкуренції.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "З домогосподарок у бізнес-леді: хто допоміг пенсіонерці захопити лісові тендери на мільйони"

До реєстрації ФОП Гресько не працювала у лісовій галузі, а її річна пенсія становила 20 тисяч гривень.

Перше велике замовлення – і шість працівників

Галина Гресько зареєструвала ФОП 18 серпня 2025 року, вказавши основним видом діяльності лісозаготівлі. Вже у першому великому тендері вона отримала від філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" лоти на 10,6 млн грн.

Для участі у закупівлі підприємниця заявила шість працівників: чотирьох лісорубів та двох трактористів. У списку техніки значилися дві бензопили Stihl і два колісні трактори. Один трактор вона орендувала у свого працівника за 1 000 грн на місяць.

За умовами замовлення до 31 грудня 2025 року потрібно було заготовити 26,5 тисяч кубометрів деревини. Гресько письмово повідомила замовника, що не планує залучати субпідрядників. Співвідношення заявлених ресурсів та обсягу робіт стало одним із головних питань розслідування.

Відгук керівника та робота чоловіка в лісництві

З 2016 по 2020 рік Гресько працювала в Житомирській області у підприємниці Нелі Глод. Та займалася роздрібною торгівлею, переважно продуктами, напоями та тютюновими виробами. У наступні роки Гресько перебувала обліку у центрі зайнятості чи отримувала пенсію.

Підтвердити досвід першого тендеру допоміг відгук про виконання договору від 10 вересня 2025 року на 24,5 тисячі гривень. Його особисто підписав керівник філії "Столичний лісовий офіс" Сергій Заєць. У документі він позитивно оцінив професіоналізм Гресько та рекомендував її до співпраці.

Відгук керівника філії допоміг Греську підтвердити досвід для першого тендеру

Її чоловік Віктор Гресько, згідно з матеріалами НАЗК, наведеними у розслідуванні, з 2016 року працював майстром лісу Жужельського лісництва. В останні роки воно входило до тієї ж філії. Віктор звільнився у червні 2025 року. Пізніше його дружина почала отримувати замовлення на заготівлю та вивезення деревини у підрозділах, де він насамперед контролював лісогосподарські роботи.

Віктор Гресько звільнився з лісництва у червні 2025 року, а його дружина зареєструвала ФОП у серпні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Лоти без зниження ціни

З січня до серпня 2026 року Гресько продовжувала вигравати закупівлі філії. Найчастіше вона була єдиним учасником, а якщо з’являлися суперники, вони не знижували ціни. Деякі лоти отримував інший підприємець Василь Коцулім. Серед них – лот на 13,6 млн грн у січневій закупівлі та на 7,2 млн грн у липневій.

За підрахунками розслідувачів, менш як за рік Гресько виграла 94,98% тендерів, у яких брала участь, на загальну суму 194,1 млн грн. Видання оцінює фактичну загальну суму укладених державних контрактів з урахуванням ПДВ у 223,5 млн. грн. "Столичний лісовий офіс" залишався її єдиним великим замовником.

Майже всі тендери, у яких брала участь Гресько, завершилися її перемогою

Вантажівки, нерухомість та нова компанія

Згідно з відомостями реєстру МВС, які наводить видання, протягом 2026 року на Гресько зареєстрували чотири DAF XF 480 FT, MAN TGX 18.440, сортиментовоз "УРАЛ 432001" із краном-маніпулятором та самоскид "УРАЛ 5557". Ще десять одиниць техніки – спеціалізовані напівпричепи-лісовози, фури тентовані і платформи KOEGEL.

У червні 2026 року Гресько стала єдиною власницею, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "СелВарт Агро" у селі Мала Цвіля. У вересні нежитловий комплекс товариства площею 3407,7 кв. м на вулиці Центральній, 13, та два гектари землі під ним перейшли у її особисту власність.

Під колишньою назвою "Селварт Консалт" ця компанія фігурує у матеріалах Вищого антикорупційного суду у справі про закупівлю безпілотників для Держспецзв’язку у 2023 році. За версією слідства, її використовували як посередника, щоб завищувати вартість дронів та виводити кошти. Ці події передували переходу фірми під контроль Гресько.

9 вересня 2026 року підприємниця зареєструвала ТОВ "Вудпрайм" із статутним капіталом 1,5 млн грн. Основний вид діяльності компанії — "Лісозаготівлі". З 1 жовтня вона стала платником ПДВ.

Як повідомляв "Телеграф", у Сумській області підприємниця Спіцька без конкуренції отримала лісовий поспіль на 4,27 млн грн, хоча її основний КВЕД — "Загальне прибирання будинків". Про це видання писало у матеріалі про закупівлю лісових робіт. Цей випадок показує, що невідповідність заявленого профілю та великих лісових контрактів траплялася і в інших закупівлях ДП "Ліси України", але не доводить зв’язку з випадками Галини Гресько.