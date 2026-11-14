Бронювання подали, але відповіді ще немає: чи захищений працівник від мобілізації

Що вирішила Феміда

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Саме подання роботодавцем списків на бронювання не захищає працівника від мобілізації. Поки рішення не ухвалене, відстрочка на цій підставі не діє: працівник залишається військовозобов’язаним, якого можуть призвати за відсутності інших підстав для неї.

Таку правову позицію П’ятий апеляційний адміністративний суд виклав у повідомленні про розгляд справи. Постановою від 29 червня 2026 року суд залишив без задоволення скаргу військовослужбовця, який оскаржував накази про мобілізацію та зарахування до особового складу, повідомляє "Телеграф".

З якої дати починає діяти бронювання

Право працівника на бронювання через працевлаштування та оформлена відстрочка мають різні правові наслідки. Робота на підприємстві, яке може бронювати персонал, сама собою не надає працівникові статусу заброньованого.

"Особа вважається заброньованою з дати, зазначеної у витязі з наказу Мінекономіки України", – зазначив П’ятий апеляційний адміністративний суд.

За поясненням суду, ця дата зазвичай збігається з моментом ухвалення рішення про бронювання. Відомості відображаються в застосунку "Дія", електронному реєстрі "Оберіг" або застосунку "Резерв+". Отже, відлік пов’язаний із датою в рішенні, а подання заяви лише розпочинає процедуру.

Чому суд не скасував мобілізацію працівника

Позивач працював електрогазозварником у ТОВ "ХІММІКС ПЛЮС". Він стверджував, що керівник подав заяву на його бронювання, однак під час оформлення територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про призов, після чого працівника зарахували до списків особового складу військової частини.

На момент оскаржуваного наказу чоловік не був заброньований. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, а в "Резерв+" мав статус військовозобов’язаного. Під час апеляційного розгляду суд також установив, що матеріали справи не містили доказів направлення підприємством документа для його бронювання.

У розглянутій справі працівник оскаржував призов і зарахування до особового складу військової частини Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у позові 7 квітня 2026 року, а апеляційний суд залишив це рішення без змін. Колегія суддів наголосила: якщо призов уже відбувся без порушень правил мобілізації, підстав для відновлення попереднього становища особи немає.

Як отримати результат і підтвердити відстрочку

Для критично важливих компаній та установ строк опрацювання заяви становить до трьох днів, для державних органів – до одного дня, пояснює портал "Дія". Роботодавець подає дані працівників онлайн та підписує сформовану заяву електронним підписом. Якщо її готує уповноважена особа, документ має підписати керівник підприємства.

За підсумком розгляду заявник отримує результат щодо кожного працівника: "заброньовано", "не заброньовано" з поясненням або "не підлягає бронюванню". Статус розгляду доступний в особистому кабінеті, а повідомлення про результат надходить на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".

Підтвердженням бронювання є інформація про відстрочку в електронному військово-обліковому документі. Заброньований працівник може перевірити свій статус у "Резерв+" та сформувати такий документ на порталі "Дія".

Як повідомляв "Телеграф", чоловіки, які працюють на критично важливих підприємствах не втрачають бронювання автоматично після перегляду критеріїв. В Україні статусу позбудуться компанії, які отримали його на підставах, що втратили чинність.