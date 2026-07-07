Досі в диму та завалах: як виглядають Київ та Вишневе після масштабного обстрілу Росії (репортаж)

7 липня в Києві оголошений День жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки Росії

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У Подільському районі Києва триває розбір завалів у багатоповерхівках, по яких Росія вдарила в ніч на 6 липня. Там побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, що наробив ворог.

Подільський район

Рятувальники продовжують працювати в будинках, що постраждали в ході російської атаки на Виноградарі. За останніми даними ДСНС, у Подільському районі відомо про вісім загиблих.

Загалом за даними станом на 10:15 від російських ударів вночі 6 липня загинуло 19 жителів Києва. Постраждали в столиці 76 людей, 24 з них залишаються у лікарнях, зокрема і двоє дітей, поінформував мер столиці Віталій Кличко.

Від кадрів, які зробив Ян Доброносов, стискається серце. Ще зовсім нещодавно в цих квартирах готували вечерю та жартували, а зараз замість них — шматки бетону.

Можна побачити залишки та фрагменти меблів, мікрохвильовку та навіть рушники, що висять на кухні, чи одяг у кімнаті. Життя господарів цих квартир перетворилося на уламки, квартири, де лунав дитячий сміх, — на місце болю та втрати.

Дарницький район

У Дарницькому районі завершено пошуково-рятувальні роботи. Там загинули 11 людей. Вночі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла 12-річного хлопчика та його мами.

Вишневе

Ян Доброносов також побував у Вишневому, яке в ніч на понеділок також зазнало ворожої атаки. Постраждав приватний сектор, від будинків на декількох вулицях лишилися лише стіни. Дихати в місті важко досі, бо в повітрі багато диму.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 6 липня ворог атакував також місто Вишневе Київської області. Через обстріл загинуло щонайменше вісім людей, ще десятки постраждали. Частину мешканців евакуювали.