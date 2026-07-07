До сих пор в дыму и завалах: как выглядят Киев и Вишневое после масштабного обстрела России (репортаж)

7 июля в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированной атаки России

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В Подольском районе Киева идет разбор завалов в многоэтажках, по которым Россия ударила в ночь на 6 июля. Там побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, что натворил враг.

Подольский район

Спасатели продолжают работать в домах, пострадавших в ходе атаки на Виноградаре. По последним данным ГСЧС, в Подольском районе известно о восьми погибших.

Всего по данным по состоянию на 10:15 от российских ударов ночью 6 июля погибли 19 жителей Киева. Пострадали в столице 76 человек, 24 из них остаются в больницах, в том числе двое детей, проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

От кадров, сделанных Яном Доброносовым, сжимается сердце. Еще совсем недавно в этих квартирах готовили ужин и шутили, а сейчас вместо них – куски бетона.

Можно увидеть остатки и фрагменты мебели, микроволновку и даже висящие на кухне полотенца или одежду в комнате. Жизнь хозяев этих квартир превратилась в обломки, квартиры, где звучал детский смех, — в место боли и потерь.

Дарницкий район

В Дарницком районе завершены поисково-спасательные работы. Там погибли 11 человек. Ночью спасатели достали из-под завалов дома тела 12-летнего мальчика и его мамы.

Вишневое

Ян Доброносов также побывал в Вишневом, которое в ночь на понедельник тоже подверглось враждебной атаке. Пострадал частный сектор, от зданий на нескольких улицах остались только стены. Дышать в городе трудно до сих пор, потому что в воздухе много дыма.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 июля враг атаковал также город Вишневое в Киевской области. Из-за обстрела погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки пострадали. Часть жителей эвакуировали.