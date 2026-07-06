Patriot не потрібні? Що насправді необхідно Україні для захисту від ракетних ударів РФ

Експерти пропонують замість полювання на стріли бити по лучнику

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Набагато далекоглядніше не намагатися збити російську балістику на підступах до Києва, а знищувати пускові установки та відповідні виробництва у РФ. У такому разі Україна навіть не потребуватиме ПАК-3 (вдосконалена ракета-перехоплювач для ЗРК Patriot для знищення балістичних ракет типу "Іскандер" та "Кинджал").

Для цього необхідні власна балістика, сучасні засоби розвідки та далекобійне озброєння, пояснили "Телеграфу" експерти.

Знищення лучника, а не кожної стріли

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі "Телеграфу" назвав такий підхід тактикою знищення лучника, а не кожної стріли.

"Треба бити не по кожній ракеті, а по підприємствах ВПК або пускових установках на момент їхнього розгортання. Тим більше можливості є. Сполучені Штати передають нам розвіддані в режимі 24/7, а завдяки інноваційним технологіям наших партнерів ми маємо можливість обробляти розвіддані протягом 15 хвилин. Цього більш аніж достатньо для прийняття рішень щодо завдання удару по пускових установках. Якщо немає можливості збивати кожну ракету – знищуйте пускові установки та заводи з їх виробництва", – підсумував він.

Дмитро Снєгірьов. Фото: Відкриті джерела

Три складових запобігання ракетній загрозі

Авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що стратегія протидії не засобам, а пусковим установкам та носіям завжди є більш раціональною. Адже вона дозволяє не тільки скоротити боєкомплект, а й знищити саму платформу-носій, які у Росії теж не є безмежними. Він додав, що їх виробництво ускладнене існуючими санкціями.

"Але з іншої сторони, ворог теж розуміє ризики та намагається максимально сховати та зберегти свої установки та боєкомплект. Тому полювання на такі пускові установки балістичних засобів, є досить непростою задачею. Раніше Україна різними засобами вражала успішно ці установки. Але це були одиничні випадки", – сказав експерт.

На думку Долінце, щоб ефективно вражати ці установки перед підготовкою до удару або під час удару, необхідно мати з однієї сторони власну балістику, також швидкісну, здатну швидко розвернутися, завдати удару по відповідному пункту дислокації або підготовки до запуску, а з другої – засоби для виявлення цих пускових.

Богдан Долінце. Фото: TheWays

"Адже ворог здійснює підготовку і запуск не в полях і лугах, а часто використовує лісисту місцевість. І виявлення ракети, як правило, відбувається, коли вона вже вийшла з пускової установки, набрала певну висоту. А в цей момент пускова установка вже може покидати точку запуску", – пояснив він.

І тому питання у наявності дальніх радіолокаційних оглядів, які б дозволяли швидше виявляти пускові установки до моменту запуску і надати додатковий ресурс для ураження таких установок, є актуальним.

"Третя важлива складова — це наявність самих ракет для ураження. Щоб мати можливість вражати, необхідно мати або ракети типу ATACMS (на жаль, тривалий час Україна не отримувала додаткових ракет даного типу), і попередні успішні удари із застосуванням цих ракет були пов'язані саме з їхнім постачанням. Якщо говорити про власну балістику, то серійних виробів, які б дозволили виконувати такі завдання, Україна, на жаль, поки не має", – зауважив експерт.

Раніше експерти назвали причини того, що українська ППО не збила жодної балістичної ракети під час масованої атаки РФ у ніч проти 6 липня . Відсутність ракет Patriot, які призначені для протидії балістиці, є далеко не єдиною причиною такого результату.