У "Сільпо" обвалили ціну на популярний сир: встигніть його купити зі знижкою майже 40%

Сирники можна приготувати вигідно

Мережа супермаркетів "Сільпо" продовжує акції "Цінотижики", запропонувавши покупцям вигідну пропозицію на один із найбільш затребуваних молочних продуктів. Мова йде про кисломолочний сир, який ідеально підходить для домашньої випічки та корисних сніданків.

"Телеграф" дослідив ціни. Ми розповімо, скільки коштує продукт.

Згідно з умовами акції, сир торгової марки "Ферма" (5% жирності, упаковка 350 г) зараз коштує значно дешевше. Замість звичної ціни у 99,00 грн, покупці можуть придбати його лише за 59,99 грн. Таким чином, економія становить солідні 39%.

Це чудова нагода для господинь закупитися продуктом для приготування ніжних сирників, запіканок або просто для здорового перекусу.

До якого числа діє акція

Знижена ціна не буде вічною. Скористатися пропозицією можна у період з 23 по 29 квітня 2026 року включно. Тож, якщо ви плануєте робити масштабні заготовки, варто поквапитися.

Чому "Сільпо" раптом так щедро знижує ціни

Великі знижки в супермаркетах — це не благодійність. Маркетолог Володимир Поліщук пояснив виданню, як насправді влаштований цей механізм.

За словами експерта, знижки до 50% — це передусім "трафікогенеруючий" інструмент. Мета — привернути покупця до магазину. Людина приходить за акційним товаром, а по дорозі бере ще десяток позицій без будь-якого дисконту. Саме на них магазин і заробляє.

Знижку може ініціювати не лише магазин, але й виробник. Якщо у виробника впали продажі або треба звільнити склад перед новою партією, він сам іде на переговори з мережею і пропонує розділити витрати на акцію. Обидві сторони виграють: магазин отримує трафік, виробник — обіг товару.

Окремий випадок — товари з коротким терміном придатності. Такі позиції виставляють ближче до покупця на полиці і дають знижку. Маркетолог підкреслює: краще повернути хоч якісь кошти, ніж списати товар у нуль.

