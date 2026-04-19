Можуть померзнути черешні і не тільки. В яких регіонах обіцяють заморозки

Урожай фруктів та ранніх овочів знову під загрозою

Метеорологи попередили про те, що вже вночі 20 квітня на території України очікуються нові заморозки. Вони загрожують урожаю фруктових дерев, які цвітуть у цей час.

Також небезпека чатує на ранні овочі в теплицях. Про повернення негативних температур повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом фахівців, у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3 градусів (I рівень небезпеки, жовтий). А у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях попереджають про заморозки 0…-3 у повітрі, через що оголошено II рівень небезпеки (помаранчевий).

Де будуть заморозки 20 квітня. Карта Укргідрометцентру

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" говорив і начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"На початку нового робочого тижня адвекція холоду посилиться. Температура вдень опуститься до +9…+14 градусів тепла, а вночі на ґрунті та знижених формах рельєфу можливі заморозки 0…-3 градусів", – зазначав метеоролог.

Карта синоптичних процесів у Європі 20 квітня

Варто зазначити, що у ці дні в наших широтах цвітуть вишня, черешня, алича та сливи, а також пізні сорти абрикоса. Починає розкривати бутони груша, а у теплих регіонах – ранні яблуні. У теплицях ростуть ранні овочі.

Нагадаємо, близько тижня тому українським фермерам уже довелося рятувати врожай від нічних заморозків. У теплицях запалювали велику кількість свічок, а в садах палили солому та тирсу, використовували димові машини.