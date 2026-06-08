Путін боїться померти: біля його резиденції помітили щось цікаве (фото)

У мережі з’явилися цікаві знімки з Валдая

Протидронові сітки натягнули на трасі над паркуванням фур у Валдайському районі Новгородської області (РФ). Йдеться про локації, розташовані поблизу резиденції глави Росії Володимира Путіна.

Відповідні фотографії опублікував журналіст Олег Кашин. Такі сітки встановлюють на ЛБЗ, щоб захиститися від невеликих дронів або боєприпасів, що з них скидаються.

Цікаво, що сітки на трасі з’явилися після проведення української операції "Павутина", зазначає журналіст. Медіа "Агентство" уточнило, що обидва знімки були зроблені на трасі М-10 поряд з містом Валдай. На відстані близько 9 км прямо від цього місця розташована офіційна резиденція Володимира Путіна.

Протидронові сітки у Валдайському районі

Протидронові сітки в Новгородській області

Від сіток до резиденції Путіна близько 9 км.

На панорамах сервісу "Яндекс.Карти" та супутниковому знімку, доступному в Google Maps, які датуються 2025 роком, сіток тут немає.

Військовий аналітик Кирило Михайлов розповів, що на фронті сітки використовують обидві сторони. Вони призначені для захисту транспорту від боєприпасів, що скидаються з безпілотників, або ударів FPV-дронами.

Також пристосування можуть захистити від невеликих квадрокоптерів або таких же БПЛА літакового типу, додав представник дослідницького проєкту Conflict Intelligence Team (CIT), який спілкувався з журналістами на умовах анонімності. При цьому від влучання великих стратегічних БПЛА типу "Лютого" не врятують, стверджує він.

"За словами обох експертів, теоретично дрон з оператором здатний пролетіти і під такою сіткою. Однак для цього потрібен ретранслятор сигналу зі зв’язком через Starlink, що знаходиться поруч, пояснив представник CIT. Михайлов додав, що єдиний відомий випадок застосування Україною дронів з дистанційним керуванням на такому віддаленні від кордону — операція "Павутина", — пише "Агентство".

Разом з тим ще навесні 2023 року частина озера, на березі якої розташовані палаци Путіна та Аліни Кабаєвої, (як припускають, матері його дітей), стала "природною територією, що особливо охороняється". Половина Валдая повністю закрита для човнів та відпочивальників: за офіційною версією — через поганий екологічний стан.

Нагадаємо, операція "Павутина" відбулася 1 червня 2025 року. Це була масштабна атака дронів на російські військові аеродроми. За оцінкою СБУ, 41 літак був уражений та пошкоджений. Безпілотники вилітали з фур на території РФ. Саме ця деталь і наводить на звʼязок між операцією та сітками над парковками.