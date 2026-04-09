"Кобру" помітили посеред вулиці у Броварах: чи варто бити на сполох (відео)

Експерти кажуть, що вже було багато подібних ситуацій

Жителів міста Бровари налякала несподівана знахідка посеред однієї з вулиць – змія. Люди побоювалися, що це може бути небезпечна тварина, але насправді це лише іграшка, яка надто детально схожа на справжню кобру.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків. "Телеграф" у свою чергу звернувся до експертів за їхньою думкою з цього приводу.

Кожен із низ однозначно сказав, що змія справді іграшкова і боятися нічого.

Провідний науковий співробітник Музею природи Олександр Зіненко сказав "Телеграфу", що змія на опублікованому ролику "виглядає як гумова".

Молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак у коментарі "Телеграфу" розповів, що цю іграшку помічали вже неодноразово. І оскільки вона реалістична, наче справжня змія, люди щоразу піднімають паніку.

"Іграшка зроблена під кобру, збірний образ кобри. Коштує вона недорого. З цією іграшкою – це десь 5-й чи 6-й випадок такого звернення на моїй практиці. 1 раз навіть переплутали зі змією втулку від рожевого туалетного паперу", — пояснив співрозмовник.

Реакція мережі

У коментарях під роликом розгорілися обговорення — деякі не одразу розглянули на відео іграшку, інші знали, що змія не справжня.

"Схожа на кобру, чи штучна"

"Це хто? Кобра?"

"Не справжня"

"Так жартувати не можна, комусь погано може стати від переляку"

"Штучна. Щодня проходжу повз"

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Що це за іграшка

На просторах інтернет-магазинів можна відшукати таку саму іграшку, як на ролику, і подібні до неї. В описі на одному із сайтів вказано, довжина іграшкової кобри становить 60 сантиметрів, а зроблена вона із пластику.

"Налякайте своїх друзів цими реалістичними кобрами", — йдеться в описі.

Ціна на сайті вказана у дирхамах (65), що у переказі на гривні буде приблизно 760 грн.

Іграшка "кобра"

Чи водяться кобри у Броварах

Є лише одна однозначна відповідь – ні. Ці змії живуть в Африці та Азії, де їм підходить клімат без холодних зим. І навіть найпівнічніша з них — середньоазіатська кобра — зустрічається максимум у країнах на кшталт Туркменістану, Узбекистану та Таджикистану. Річ у тому, що вони не можуть переносити морози та снігові зими, які в Україні щороку.

Кобра любить піщану місцевість, напівпустелі, пустелі передгір’я. Активна вночі. Добре риє нори. Ховається в норах ссавців. Харчується дрібними ящірками та гризунами.

Отрута цієї змії містить нейротоксин. Він слабший, ніж у більшості інших кобр, проте були зареєстровані летальні наслідки. На сьогоднішній день, наприклад, протиотрути від отрути щиткової кобри не існує.

Кобра. Фото: Вікіпедія

Але на території Броварів деякі змії все ж таки водяться. Наприклад, уж звичайний, уж водяний, гадюка звичайна і рідше можна зустріти полоза.

Однак додамо, що у 2025 році ЗМІ публікували новину про несподівану знахідку у лісі Броварів — там виявили пітона. Як повідомляли в Kyiv Animal Rescue Group, на змію натрапили поліцейські.

Пітон. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Що робити, якщо ви зустріли змію на вулиці

Раптова зустріч зі змією на вулиці може викликати паніку від переляку та несподіванки. У такій ситуації важливо знати, що робити далі і яких кроків точно не варто приймати, щоб не спровокувати тварину.

Насамперед, зберігайте дистанцію і не підходьте ближче 2-3 метрів. Намагайтеся не робити різких рухів, щоби змія не прийняла це як загрозу не приступила до атаки. Найкраще обійти її стороною чи відступити назад.

Також слід пам’ятати, що в подібних ситуаціях слід звертатися до екстрених служб:

101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). На місце можуть надіслати рятувальників, які заберуть або відловлять змію.

102 — Поліція, якщо є небезпека для людей або тварина поводиться агресивно.

Що робити, якщо ви зустріли змію? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

