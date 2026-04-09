"Кобру" заметили посреди улицы в Броварах: стоит ли бить тревогу (видео)

Эксперты говорят, что уже было много подобных ситуаций

Жителей города Бровары напугала неожиданая находка посреди одной из улиц — змея. Люди опасались, что это может быть опасное животное но на самом деле это лишь игрушка, которая слишком детально похожа на настоящую кобру.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов. "Телеграф" в свою очередь обратился к экспертам за их мнением по данному поводу.

Каждый из низ однозначно сказал, что змея действительно игрушечная и бояться нечего.

Ведущий научный сотрудник Музея природы Александр Зиненко сказал "Телеграфу", что змея на опубликванном ролике "выглядит как резиновая".

Младший научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак в комментарии "Телеграфу" рассказал, что эту игрушку замечали уже неоднократно. И поскольку она реалистична, будто настоящая змея, люди каждый раз поднимают панику.

"Игрушка сделана под кобру, сборный образ кобры. Стоит она недорого. С этой игрушкой – это где-то 5-й или 6-й случай такого обращения на моей практике. 1 раз даже перепутали со змеей втулку от розовой туалетной бумаги", — объяснил собеседник.

Реакция сети

В комментариях под роликом разгорелись обсуждения — некоторые не сразу разглядели на видео игрушку, другие же знали, что змея не настоящая.

"Похожа на кобру, или искусственная"

"Это кто? Кобра?"

"Не настоящая"

"Так шутить нельзя, кому-то плохо может стать от испуга"

"Искусственная. Каждый день прохожу мимо"

Комментарии в соцсети

Что это за игрушка

На просторах интернет-магазинов можно отыскать точно такую же игрушку, как на ролике, и подобные ей. В описании на одном из сайтв указано, длина игрушечной кобры составляет 60 сантиметров, а сделана она из пластика.

"Напугайте своих друзей этими реалистичными кобрами", — говорится в описании.

Цена на сайте указана в дирхамах (65), что в переводе на гривны будет примерно 760 грн.

Игрушка "кобра"

Водятся ли кобры в Броварах

Есть только один однозначный ответ — нет. Эти змеи обитают в Африке и Азии, где для них подходит климат без холодных зим. И даже самая "северная" из них — среднеазиатская кобра — встречается максимум в странах вроде Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Дело в том, что они не могут переносить морозы и снежные зимы, которые в Украине ежегодно.

Кобра любит песчаную местность, полупустыни, пустыни предгорья. Активна ночью. Хорошо роет норы. Прячется в норах млекопитающих. Питается мелкими ящерицами и грызунами.

Яд этой змеи содержит нейротоксины. Он слабее, чем у большинства других кобр, однако, были зарегистрированы летальные исходы. На сегодняшний день, например, противоядия от яда щитковой кобры не существует.

Кобра. Фото: Википедия

Но на территории Броваров некоторые змеи все же водятся. Например, уж обыкновенный, уж водяной, гадюка обыкновенная и реже можно встретить полоза.

Однако добавим, что в 2025 году СМИ публиковали новость о неожиданной находке в лесу Броваров — там обнаружили питона. Как сообщали в Kyiv Animal Rescue Group, на змею наткнулись полицейские.

Питон. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Что делать, если вы встретили змею на улице

Внезапная встреча со змеей на улице может вызвать панику от испуга и неожиданности. В такой ситуации важно знать, как поступать дальше и каких шагов точно не стоит делать, чтобы не спровоцировать животное.

В первую очередь, сохраняйте дистанцию и не подходите ближе 2-3 метров. Старайтесь не делать резких движений, чтобы змея не приняла это как угрозу не приступила к атаке. Лучше всего обойти ее стороной или отступить назад.

Также следует помнить, что в подобных ситуациях нужно обращаться в экстренные службы:

101 — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На место могут прислать спасателей, которые заберут или отловят змею.

102 — Полиция, если есть опасность для людей или животное ведет себя агрессивно.

Что делать, если вы встретили змею. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

