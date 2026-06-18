Сумки за ціною квартири: важкий люкс футболістів ЧС-2026 (фото)

Відомих футболістів рідко зустрінеш не з сумкою відомого бренду

Відомі футболісти приїхали на чемпіонат світу з футболу не з порожніми руками. Зірки футболу давно не носять особисті речі у спортивних сумках, тепер для цього вони використовують люксові вироби.

Що потрібно знати

Футболісти приїхали на Мундіаль із сумками відомих брендів

Найбільше здивував норвежець Голанд

Ціна сумок зіркових гравців вражає

Іноді брендова сумка, в якій гравці носять бутси й не тільки, коштують як житло в Україні. Про це повідомляє prestigehk.

Наприклад, норвежець Ерлінг Голанд приїхав на Мундіаль із сумкою Hermès Endless Road HAC 50, ціна якої на вторинному ринку становить від $42 000.

Ерлінг Голанд/Фото: instagram.com/prestigehk

Зірка збірної Англії Деклан Райс був помічений із сумкою Goyard Cisalpin Backpack у зеленому кольорі вартістю від 6 тисяч доларів.

Деклан Райс/Фото: instagram.com/prestigehk

Юна зірка Іспанії Ламін Ямаль виходив у світ із сумкою від Chanel вартістю близько 12 тисяч євро.

Ламін Ямаль/Фото: instagram.com/prestigehk

Головна зірка збірної Бразилії Вінісіус Жуніор постав перед папараці з сумкою Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag вартістю від $18,000 до $34,500

Вінісіус Жуніор/Фото: instagram.com/prestigehk

Маркус Тюрам зі збірної Франції носить сумку Chanel x Pharrell Williams XXL Flap Bag вартістю від $9000 до $14500 на вторинному ринку.

Маркус Тюрам/Фото: instagram.com/prestigehk

Француз Максанс Лакруа віддає перевагу сумці-месенджеру Bottega Veneta Andiamo за ціною від $8 900 до $9 800.

Максанс Лакруа/Фото: instagram.com/prestigehk

Японський футболіст Кейто Накамура з’явився на публіці з сумкою Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 у рідкому зеленому виконанні Borneo Green за ціною близько 3 тисяч євро.

Кейто Накамура/Фото: instagram.com/prestigehk

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.