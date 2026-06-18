Сумки за ціною квартири: важкий люкс футболістів ЧС-2026 (фото)
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Відомих футболістів рідко зустрінеш не з сумкою відомого бренду
Відомі футболісти приїхали на чемпіонат світу з футболу не з порожніми руками. Зірки футболу давно не носять особисті речі у спортивних сумках, тепер для цього вони використовують люксові вироби.
Що потрібно знати
- Футболісти приїхали на Мундіаль із сумками відомих брендів
- Найбільше здивував норвежець Голанд
- Ціна сумок зіркових гравців вражає
Іноді брендова сумка, в якій гравці носять бутси й не тільки, коштують як житло в Україні. Про це повідомляє prestigehk.
Наприклад, норвежець Ерлінг Голанд приїхав на Мундіаль із сумкою Hermès Endless Road HAC 50, ціна якої на вторинному ринку становить від $42 000.
Зірка збірної Англії Деклан Райс був помічений із сумкою Goyard Cisalpin Backpack у зеленому кольорі вартістю від 6 тисяч доларів.
Юна зірка Іспанії Ламін Ямаль виходив у світ із сумкою від Chanel вартістю близько 12 тисяч євро.
Головна зірка збірної Бразилії Вінісіус Жуніор постав перед папараці з сумкою Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag вартістю від $18,000 до $34,500
Маркус Тюрам зі збірної Франції носить сумку Chanel x Pharrell Williams XXL Flap Bag вартістю від $9000 до $14500 на вторинному ринку.
Француз Максанс Лакруа віддає перевагу сумці-месенджеру Bottega Veneta Andiamo за ціною від $8 900 до $9 800.
Японський футболіст Кейто Накамура з’явився на публіці з сумкою Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 у рідкому зеленому виконанні Borneo Green за ціною близько 3 тисяч євро.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.