Сумки по цене квартиры: тяжелый люкс футболистов ЧМ-2026 (фото)
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Известных футболистов редко встретишь не с сумкой известного бренда
Известные футболисты приехали на чемпионат мира по футболу не с пустыми руками. Звезды футбола давно не носят личные вещи в спортивных сумках, теперь для этого они используют люксовые изделия.
Что нужно знать
- Футболисты приехали на Мундиаль с сумками известных брендов
- Больше всех удивил норвежец Холанд
- Цена сумок звездных игроков поражает
Иногда брендовая сумка, в которой игроки носят бутсы и не только, стоит как жилье в Украине. Об этом сообщает prestigehk.
К примеру, норвежец Эрлинг Холанд приехал на Мундиаль с сумкой Hermès Endless Road HAC 50, цена которой на вторичном рынке составляет от $42 000.
Звезда сборной Англии Деклан Райс был замечен с сумкой Goyard Cisalpin Backpack в зеленом цвете стоимостью от 6 тысяч долларов.
Юная звезда Испании Ламин Ямаль выходил в свет с сумкой от Chanel стоимостью около 12 тысяч евро.
Главная звезда сборной Бразилии Винисиус Жуниор предстал перед папарацци с сумкой Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag стоимостью от $18,000 до $34,500
Маркус Тюрам из сборной Франции носит сумку Chanel x Pharrell Williams XXL Flap Bag стоимостью от $9 000 до $14 500 на вторичном рынке.
Француз Максанс Лакруа предпочитает сумку-мессенджер Bottega Veneta Andiamo по цене от $8 900 до $9 800.
Японский футболист Кэйто Накамура показался на публике с сумкой Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 в редком зеленом исполнении Borneo Green по цене около 3 тысяч евро.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.