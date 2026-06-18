Сумки по цене квартиры: тяжелый люкс футболистов ЧМ-2026 (фото)

Известных футболистов редко встретишь не с сумкой известного бренда

Известные футболисты приехали на чемпионат мира по футболу не с пустыми руками. Звезды футбола давно не носят личные вещи в спортивных сумках, теперь для этого они используют люксовые изделия.

Что нужно знать

Футболисты приехали на Мундиаль с сумками известных брендов

Больше всех удивил норвежец Холанд

Цена сумок звездных игроков поражает

Иногда брендовая сумка, в которой игроки носят бутсы и не только, стоит как жилье в Украине. Об этом сообщает prestigehk.

К примеру, норвежец Эрлинг Холанд приехал на Мундиаль с сумкой Hermès Endless Road HAC 50, цена которой на вторичном рынке составляет от $42 000.

Эрлинг Холанд/Фото: instagram.com/prestigehk

Звезда сборной Англии Деклан Райс был замечен с сумкой Goyard Cisalpin Backpack в зеленом цвете стоимостью от 6 тысяч долларов.

Деклан Райс/Фото: instagram.com/prestigehk

Юная звезда Испании Ламин Ямаль выходил в свет с сумкой от Chanel стоимостью около 12 тысяч евро.

Ламин Ямаль/Фото: instagram.com/prestigehk

Главная звезда сборной Бразилии Винисиус Жуниор предстал перед папарацци с сумкой Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag стоимостью от $18,000 до $34,500

Винисиус Жуниор/Фото: instagram.com/prestigehk

Маркус Тюрам из сборной Франции носит сумку Chanel x Pharrell Williams XXL Flap Bag стоимостью от $9 000 до $14 500 на вторичном рынке.

Маркус Тюрам/Фото: instagram.com/prestigehk

Француз Максанс Лакруа предпочитает сумку-мессенджер Bottega Veneta Andiamo по цене от $8 900 до $9 800.

Максанс Лакруа/Фото: instagram.com/prestigehk

Японский футболист Кэйто Накамура показался на публике с сумкой Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 в редком зеленом исполнении Borneo Green по цене около 3 тысяч евро.

Кэйто Накамура/Фото: instagram.com/prestigehk

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.