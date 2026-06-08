Зінченко проміняв "Шахтар" на гараж у Москві (відео)

Український футболіст ризикнув багатьом на початку кар’єри

Футболіст "Аякса" та збірної України розповів про один із найгірших періодів у його кар’єрі. У 2014 році юний Олександр зі скандалом залишив "Шахтар" та поїхав до Росії.

Що потрібно знати

Зінченко 2 роки провів у РФ

Українець жив у московському гаражі, а тренувався у лісі

Олександр судився із "Шахтарем"

Відповідне інтерв’ю Олександра доступне на YouTube-каналі "Бомбардир". Зінченко зазначив, що був надто малим і не розумів, що відбувається на Донбасі (війна проти РФ, — Ред.), через що зважився на переїзд до агресорів. За словами "Зіни", у нього не було пропозицій на клубному рівні, а після приїзду до Москви він деякий час жив у гаражі.

Адже я не розумів взагалі, що відбувається, бувши неповнолітнім. Я приїхав до РФ. У мене були умови — жив у гаражі. Там у мене було ліжко, туалет та душ. Гараж був у лісі — у мене такі умови були. Бігав у цьому лісі щодня, щоб підтримувати фізичну форму. Потім познайомився з місцевими хлопцями та грав на аматорському рівні. Олександр Зінченко

Нагадаємо, влітку 2014 року Зінченко втік із "Шахтаря" до Росії. У лютому 2015 року "Зіна" підписав контракт з російською "Уфою", а в липні наступного року став гравцем "Манчестер Сіті". Гірники намагалися отримати компенсацію від Олександра, але програли справу у Спортивному арбітражному суді. Цікаво, що Зінченко все ще хоче повернутися до "Шахтаря".

Мрія зіграти за "Шахтар"? Так, ця мрія була завжди. На "Донбас Арені". Це мій клуб, це клуб мого серця. Я його дуже люблю та поважаю. І я не тримаю образ на тих людей, на те керівництво, на тих тренерів, що вони робили там умовно, або який тиск вони чинили на мене. Олександр Зінченко

Нагадаємо, збірна України програла Данії у достроково зупиненому товариському матчі (2:1). У середині другого тайму лідеру данської команди Крістіану Еріксена стало погано, через що матч було зупинено.